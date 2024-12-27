Piyasa Uzmanları Konutta Yaşanacak Kasırgayı Duyurdu: Rekor Artış Olacak
Konut piyasası, yüksek faiz oranlarına rağmen canlılığını koruyor. Piyasada fiyatlardaki yükseliş ve artan satış rakamları, gayrimenkul sektörünün 2025 yılı beklentilerini yeniden şekillendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kasım ve Aralık aylarındaki satış verileri, sektörün ne denli hareketli olduğunu ortaya koydu. Hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, fiyatların gelecekte izleyeceği yönü yakından takip ediyor.
Uzmanlar, fiyat artışının devam edeceğine işaret ederken, sektördeki olası gelişmeler için dikkat çeken açıklamalarda bulunarak tarihler veriyor. Türkiye genelinde konut fiyatları, yüksek seviyelerine rağmen alıcı bulmaya devam ediyor. Özellikle yılın son çeyreğinde, satışların belirgin bir şekilde artış gösterdiği gözlemleniyor.
VATANDAŞ KREDİYE YÜKLENDİ
Uzmanlar, faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen vatandaşların kredi kullanarak ev sahibi olmaya devam ettiğini belirtiyor. Piyasa uzmanları, ev almak isteyenlerin birikimlerini kredilerle destekleyerek konut aldıklarını ifade ediliyor.
2025 YILINDA ARTIŞA HAZIR OLUN
2025 yılına ilişkin yapılan değerlendirmeler, faiz oranlarında beklenen düşüşün konut talebini artıracağını ve bu durumun fiyatlara yukarı yönlü bir baskı yapacağını öngörüyor. Uzmanlar, özellikle 2025’in ortalarına doğru konut fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası bekliyor.
100 METREKARE EVİN İLLERE GÖRE ORTALAMA FİYATI
Türkiye genelindeki konut fiyatları incelendiğinde, ortalama 100 metrekarelik bir evin fiyatı şu şekilde:
Muğla: 6 milyon 300 bin TL
İstanbul: 4,5 milyon TL
İzmir: 3 milyon 755 bin TL
Ankara: 2 milyon 500 bin TL
ARZ SORUNU FİYATLARI DAHA DA YÜKSELTEBİLİR
Uzmanlar, 2025’in ikinci yarısında artan talebe rağmen konut arzında yaşanabilecek sıkıntıların, fiyatların daha da yükselmesine neden olabileceğini belirtiyor. Bu durum, sektörde hareketliliği artırırken, konut yatırımı yapmayı düşünenler için hem bir fırsat hem de bir risk oluşturabilir değerlendirmesi yapılıyor.