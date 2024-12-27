Piyasa Uzmanları Konutta Yaşanacak Kasırgayı Duyurdu: Rekor Artış Olacak

Kasım ve Aralık aylarındaki satış verileri, sektörün ne denli hareketli olduğunu ortaya koydu. Hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, fiyatların gelecekte izleyeceği yönü yakından takip ediyor.

Uzmanlar, fiyat artışının devam edeceğine işaret ederken, sektördeki olası gelişmeler için dikkat çeken açıklamalarda bulunarak tarihler veriyor. Türkiye genelinde konut fiyatları, yüksek seviyelerine rağmen alıcı bulmaya devam ediyor. Özellikle yılın son çeyreğinde, satışların belirgin bir şekilde artış gösterdiği gözlemleniyor.