Piyasa uzmanı İslam Memiş tarih verdi: Dikkat edin, batarsınız!

CUMA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına Kasım ayıyla ilgili uyarıda bulundu. Memiş, "Cuma gününe çok dikkat edin. Sizi daha önce uyardım; Kasım ayında kenara çekilin ve izleyin, çünkü Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı" dedi.