Piyasa uzmanı İslam Memiş tarih verdi: Dikkat edin, batarsınız!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Cuma gününe dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.
Gram altın güne yaklaşık yüzde 1'lik bir düşüşle başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili "Kasım ayı kazanma değil, batma ayı" uyarısında bulunarak, yatırımcılara gram altının bir yılda kazandırdığı parayı hesapladı.
Altın, düşüşle güne başladı. Gram altın bin 803 lira seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 3 bin 27 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 12 bin 455 liradan, Reşat Altın ise 12 bin 831 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına Kasım ayıyla ilgili uyarıda bulundu. Memiş, "Cuma gününe çok dikkat edin. Sizi daha önce uyardım; Kasım ayında kenara çekilin ve izleyin, çünkü Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı" dedi.
Cuma Altının bir yılda yatırımcısına ne kadar kazandırdığının hesaplaması yapan İslam Memiş, "2023’e 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın, geçen hafta 1.873 lirayı gördü. Beklentim 1.880 idi, (yıl sonuna kadar yukarısı da var) Altın 11 ayda gramında 758 lira kazandırdı" dedi.
2023 yılının başında 1 milyon lira ile gram altın alan kişinin ayda 61 bin 636 lira kazandığını belirten İslam Memiş, "Gram altın 11 ayda 1 milyonuna 678 bin lira kazandırdı. Bir şey yapmadı, kenarda altını durdu" dedi.
“Merkez Bankaları altın stokluyor, siz de alın, alım için baskılanıyor, bugünleri çok ararsınız, ne kadar aldıkları açıkladığında yazarım” dediğini hatırlatan İslam Memiş, "Merkez bankaları bu yıl 800 ton altın alımı yapmış.
2022’den yüzde 14 daha fazla. Onlar gerçek paranın altın olduğunun farkında. Farkında olmayanlar, sistemin kölesi. Kaşıkla verip, kepçeyle geri aldıkları sistemi severler. Sistemin köleleri heyecan, adrenalin ve kumarı sever. Onlar hiç bir zaman uyanmayı istemez." dedi.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de tüketicilerin altın talebi 41.4 ton olarak kaydedildi. Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi ise 159.3 tonla 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.