Piyasa uzmanı Hatice Kolçak net konuştu, gram altın için rakam verdi: Rekor yolda
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yatırım araçlarına dair kasım ayı tahminlerini açıkladı. Kolçak, gram altının ulaşacağı rekor seviye için rakam verdi.
Türkiye’de yatırımcıların en çok tercih ettiği seçeneklerden biri olan gram altın, ekonomik kriz zamanlarında güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, bu kapsamda gram altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yönle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Kolçak, Orta Vadeli Program (OVP) verilerine dayanarak, gram altının 2 bin 500 TL’nin üzerine çıkma ihtimalinin olduğunu ifade etti.
Bu durum, Türkiye’nin ekonomik sorunlarının devam etmesi ve doların yükselmesi halinde mümkün olabilir.
Dolar kurunun gram altın fiyatları üzerindeki etkisini vurgulayan Kolçak, doların gelecek yıl 36,80 TL’ye ulaşması durumunda, gram altının 2 bin 765 TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi.
Dünya altın piyasalarında önemli bir rol oynayan ons fiyatının da gram altın fiyatlarını belirlediğini hatırlatan Kolçak, ons fiyatının 2 bin doları geçmesi durumunda gram altının 3 bin TL’yi geçebileceğini vurguladı.
Kolçak ve diğer uzmanlar, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik koşullar ve iç faktörlerle bağlantılı olması nedeniyle doların Türk lirasına karşı değer kazanmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.
Kolçak’ın açıklamaları, yatırımcılara gram altına olan ilgilerini devam ettirmeleri gerektiği konusunda bir öneri niteliğinde.
Özellikle enflasyona karşı daha iyi bir korunma sağlaması nedeniyle gram altının avantajlı bir seçenek olduğunu belirtiyor.
Uzmanlar, yatırımcılara döviz piyasasındaki değişimleri ve doların gidişatını yakından takip etmelerini ve bu faktörleri gram altın yatırım stratejilerine dahil etmelerini tavsiye ediyorlar.