Pirinç fiyatları 15 yılın rekorunu kırdı

Olumsuz hava koşulları pirinç piyasasını bir kez daha sarsarak 15 yılın en yüksek seviyelerine yükselmesine neden oldu.

Pirinç tedariki, önde gelen pirinç tedarikçisi Hindistan'ın geçen yıl uyguladığı kapsamlı ihracat kısıtlamaları ve El Niño'dan kaynaklanan kurak havaların etkisiyle altüst olmuştu. Şimdi ise Brezilya'nın güneyindeki yıkıcı sel felaketleri pirinç ticaretindeki trafiği engelledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Asya piyasasında yüzde 5 oranında artan Tayland beyaz pirinç fiyatları nisan ayının başından bu yana 71 dolar artışla ton başına 649 dolara yükseldi.

ENFLASYONİST BASKILAR ARTABİLİR

Pirinç, Asya ve Afrika'daki milyarlarca insanın beslenmesi için hayati önem taşıyor ve maliyetlerdeki yeni artış, enflasyonist baskıları artırabilir.

Fitch Solutions'ın BMI biriminde Emtia Analisti Charles Hart'a göre, Brezilya'daki şiddetli sel, fiyatlardaki son yükselişe neden oldu. Brezilya pirinç üretiminin yüzde 70'ini oluşturan Rio Grande do Sul eyaletinin önümüzdeki birkaç hafta boyunca etkilenmesi bekleniyor. Hart, bunun yerli üretim hacmi ve nihai ihraç edilebilir fazlalık konusunda "önemli endişeler yarattığını" da sözlerine ekledi. ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre Brezilya dünyanın dokuzuncu en büyük pirinç ihracatçısı konumunda.

Öte yandan, Londra'daki Uluslararası Tahıl Konseyi Emtia Piyasası Analisti Peter Clubb, Güneydoğu Asya'ya yeni mahsul arzındaki yavaşlamanın da fiyatları artırdığını söyledi.