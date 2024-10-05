Peynir Ekmek Gibi Satılan SUV Modeli Ortaya Çıktı! Ne Chery Ne Togg Ne Duster...
Otomobil dünyasının en çok tercih edilen SUV modeller belli olurken, en çok satan model ortaya çıktı. O SUV modelleri peynir ekmek gibi satılıyor. İşte en çok satan SUV model...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye otomotiv pazarında Eylül 2024 itibarıyla SUV segmentinde en çok satan model belli oldu. Diğer SUV modellerini geride bırakan Tesla Model Y, 2.475 adetlik satış rakamıyla zirveye yerleşti. Tesla’nın bu başarısının arkasında, Türkiye’ye özel olarak sunduğu arkadan çekişli Model Y Standard Range versiyonu bulunuyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemi nedeniyle daha pahalı olan dört motorlu modeller yerine, bu versiyonun fiyatının 1 milyon 790 bin TL'ye çekilmesi Tesla’nın satışlarını önemli ölçüde artıran bir adım oldu.
Bu gelişme, Türkiye’de SUV pazarında rekabetin ne kadar sert olduğunu gösterirken, diğer popüler modelleri de gölgede bıraktı. Chery, Togg, Duster, Qashqai ve Egea gibi SUV hayali kuranlar bile artık Tesla Model Y'yi tercih ediyor. Tesla’nın bu stratejik hamlesi, SUV segmentinde hem yerli hem de yabancı rakiplerini zor bir duruma soktu ve pazar dinamiklerini değiştirdi.
YERLİ ÜRETİM İLK 10'A GİREMEDİ
Yerli üretim elektrikli otomobil Togg, satış rakamlarında beklenen başarıyı gösteremedi ve ilk 10 listesinde yer almadı. Listenin ikinci sırasında 2.231 adetle Nissan Qashqai, üçüncü sırada ise 2.199 adetle Chery Tiggo 8 öne çıkarken, Egea Cross, Toyota CHR ve Peugeot 2008 gibi modeller de üst sıralarda bulunuyor. Ancak Togg’un bu listede yer almaması, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin ne denli zorlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle Tesla’nın yerel fiyatlandırma politikası, pazar dinamiklerini ciddi şekilde etkilerken, elektrikli araç rekabetinde dengeleri değiştirdi. Bu rekabet ortamında yerli markaların nasıl bir strateji geliştireceği ise büyük bir merak konusu.