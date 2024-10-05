Peynir Ekmek Gibi Satılan SUV Modeli Ortaya Çıktı! Ne Chery Ne Togg Ne Duster...

Türkiye otomotiv pazarında Eylül 2024 itibarıyla SUV segmentinde en çok satan model belli oldu. Diğer SUV modellerini geride bırakan Tesla Model Y, 2.475 adetlik satış rakamıyla zirveye yerleşti. Tesla’nın bu başarısının arkasında, Türkiye’ye özel olarak sunduğu arkadan çekişli Model Y Standard Range versiyonu bulunuyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sistemi nedeniyle daha pahalı olan dört motorlu modeller yerine, bu versiyonun fiyatının 1 milyon 790 bin TL'ye çekilmesi Tesla’nın satışlarını önemli ölçüde artıran bir adım oldu.

Bu gelişme, Türkiye’de SUV pazarında rekabetin ne kadar sert olduğunu gösterirken, diğer popüler modelleri de gölgede bıraktı. Chery, Togg, Duster, Qashqai ve Egea gibi SUV hayali kuranlar bile artık Tesla Model Y'yi tercih ediyor. Tesla’nın bu stratejik hamlesi, SUV segmentinde hem yerli hem de yabancı rakiplerini zor bir duruma soktu ve pazar dinamiklerini değiştirdi.