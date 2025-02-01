Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Yakıt tipi, segment, renk ve bölge gibi faktörler, bir aracın ne kadar sürede satılacağını doğrudan etkiliyor ancak özellikle bu araçlar peynir ekmek gibi satıyor. Bu Otomobili olanlar adeta elinde altın tutuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil piyasasında araç alım satım kararları verirken, birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörlerden biri de aracın ikinci el piyasasında ne kadar hızlı satılabileceğidir. Yapılan son araştırmalar, ikinci el otomobil piyasasında en hızlı satılan modelleri ve bu satışları etkileyen faktörleri ortaya koydu. Yakıt tipi, segment, renk ve bölge gibi faktörler, bir aracın ne kadar sürede satılacağını doğrudan etkiliyor ancak özellikle bu araçlar peynir ekmek gibi satıyor.
HİBRİT ARAÇLAR 45 GÜNDE SATILIYOR
Çevre bilinci ve ekonomik yakıt tüketimi arayışı, hibrit ve elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Bu durum, ikinci el piyasasında da kendini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, hibrit araçların ortalama 45 günde, benzinli araçların 49 günde, dizel araçların ise 52 günde satıldığını ortaya koyuyor. Elektrikli araçlar ise henüz geniş bir pazar bulmasa da, geleceğin araçları olarak kabul ediliyor.
Araç segmentleri de satış hızını etkiliyor. C ve B segmentindeki küçük ve orta boy araçlar, günlük kullanım için ideal olmaları ve daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle daha hızlı satılıyor. Bu segmentteki araçlar ortalama 47 günde yeni sahiplerine kavuşuyor. D ve E segmentindeki daha büyük ve lüks araçlar ise sırasıyla 61 ve 74 günde satılıyor.
EN HIZLI SATILAN ARABA MODELLERİ
Model bazında bakıldığında ise Fiat Egea, 39 günle en hızlı satılan araç olarak öne çıkıyor. Bunu sırasıyla Toyota Corolla (41 gün), Renault Megane (43 gün), Honda Civic ve Ford Focus (45 gün) takip ediyor. Skoda Octavia ve Opel Astra ise 52 günde yeni sahiplerine kavuşuyor.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARABA RENKLERİ BELLİ OLDU
Araçların rengi de satış hızını etkiliyor. Beyaz renkli araçlar, şıklığı ve her türlü ortama uyum sağlaması nedeniyle ortalama 48 günde satılırken, gri renkli araçlar 50 günde, siyah renkli araçlar ise 63 günde satılıyor.
İkinci el araç satışları bölgeler arasında da farklılık gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ortalama 45 günle en hızlı satış yapılan bölge olurken, bunu sırasıyla Doğu Anadolu, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz-Marmara bölgeleri takip ediyor.