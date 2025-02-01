Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor

Otomobil piyasasında araç alım satım kararları verirken, birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörlerden biri de aracın ikinci el piyasasında ne kadar hızlı satılabileceğidir. Yapılan son araştırmalar, ikinci el otomobil piyasasında en hızlı satılan modelleri ve bu satışları etkileyen faktörleri ortaya koydu. Yakıt tipi, segment, renk ve bölge gibi faktörler, bir aracın ne kadar sürede satılacağını doğrudan etkiliyor ancak özellikle bu araçlar peynir ekmek gibi satıyor.