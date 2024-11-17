Peynir Devi İflasın Pençesinde! Ünlü Zincir Marketlerin Raflarından Düşmüyordu

YURT DIŞINA DA İHRAÇ EDİLİYORDU

İzmir Tire’de 10.000 metrekarelik bir fabrikada faaliyet gösteren Gürsüt, 400’ün üzerinde çalışanıyla süt ve peynir gibi temel gıda ürünlerini üretiyor. Türkiye’nin en büyük market zincirlerinde yer alan bu ürünler, aynı zamanda çevre ülkelere de ihraç ediliyor.

Ancak şirket, son yıllarda artan üretim maliyetleri ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle mali açıdan zorlu bir süreçle karşılaştı. Gürsüt’ün bu süreçten çıkıp çıkamayacağı, konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak.