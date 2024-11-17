Peynir Devi İflasın Pençesinde! Ünlü Zincir Marketlerin Raflarından Düşmüyordu
Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden Gürsüt, ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında geçici mühlet kararı verirken, üç kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Gürsüt, ekonomik sıkıntılarını aşamaması durumunda iflas riskiyle karşı karşıya kalacak.
YÜKSEK FAİZ ORANLARI ETKİLEDİ
Türkiye’deki sıkı para politikaları ve artan faiz oranları, işletmelerin uygun maliyetli finansman bulmasını zorlaştırırken, birçok şirketin ekonomik darboğaz nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğu görülmeye devam ediyor. Gürsüt de bu durumdan etkilenen firmalar arasında yer aldı.
Mahkeme, Gürsüt’ü icra işlemlerine karşı koruma altına alarak konkordato sürecini başlattı. Şirketin geleceği, bu süreçte alınacak kararlarla belli olacak.
3 KİŞİLİK HEYET ATAMASI YAPILDI
Konkordato sürecinde şirketin mali yapısı, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görevlendirilen üç kişilik komiser heyeti tarafından incelenecek. Bu heyet; Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, Hukukçu Gülay Aydın ve Gıda Yüksek Mühendisi Bengi Avun Hasırcı’dan oluşuyor. Hazırlanacak rapor, Gürsüt’ün iflas sürecine girip girmeyeceğini belirleyecek.
YURT DIŞINA DA İHRAÇ EDİLİYORDU
İzmir Tire’de 10.000 metrekarelik bir fabrikada faaliyet gösteren Gürsüt, 400’ün üzerinde çalışanıyla süt ve peynir gibi temel gıda ürünlerini üretiyor. Türkiye’nin en büyük market zincirlerinde yer alan bu ürünler, aynı zamanda çevre ülkelere de ihraç ediliyor.
Ancak şirket, son yıllarda artan üretim maliyetleri ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle mali açıdan zorlu bir süreçle karşılaştı. Gürsüt’ün bu süreçten çıkıp çıkamayacağı, konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak.