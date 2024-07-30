Petrolde Sert Kayıp: Akaryakıta İndirim Bekleniyor

Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık iki ay sonra 80 doların altına düştü. Yaşanan gelişmeler üzerine iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Son Güncelleme:
Petrolde Sert Kayıp: Akaryakıta İndirim Bekleniyor

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık iki ay sonra 80 doların altına düştü. 30 Temmuz 2024 Brent petrol varil fiyatı 78,70 dolardan güne başlıyor.

Brent petrolde son olarak haziranın ilk haftasında görülen 76,70 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. OPEC ülkelerinin arz kısıtlamaları ve FED’den gelebilecek “güvercin” mesajların, petrole destek olabileceği belirtiliyor. Fiyatlarda 82,65 dolar seviyesinin önemli direnç olduğu ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre yaşanan gelişmeler üzerine iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Son olarak İstanbul Avrupa yakasında 30 Temmuz 2024 akaryakıt (benzin) fiyatı 44,97 TL ve Motorin (mazot) fiyatı 43,47 TL fiyatla satılıyor. Dövizdeki stabil seyir de depolar için müjdeli haber beklentilerini yükseltti.

Son Güncelleme:
3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene 3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene
Dünkü Yükselişin Ardından Dolarda Son Durum Dünkü Yükselişin Ardından Dolarda Son Durum
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
Tarih Belli Oldu: Sigaraya Dev Zam Geliyor Sigaraya Dev Zam Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'te Dengeleri Değiştirecek Hamle
Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti AKP ve MHP'nin Oylarıyla Gece Yarısı Katliama Onay!
Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş: CHP Puan Farkını Açıyor... İşte Son Oy Oranları Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş
Erdoğan, AKP'ye Transferleri Durdurdu: Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi Sözler Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi Sözler