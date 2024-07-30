Petrolde Sert Kayıp: Akaryakıta İndirim Bekleniyor

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık iki ay sonra 80 doların altına düştü. 30 Temmuz 2024 Brent petrol varil fiyatı 78,70 dolardan güne başlıyor.

Brent petrolde son olarak haziranın ilk haftasında görülen 76,70 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. OPEC ülkelerinin arz kısıtlamaları ve FED’den gelebilecek “güvercin” mesajların, petrole destek olabileceği belirtiliyor. Fiyatlarda 82,65 dolar seviyesinin önemli direnç olduğu ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre yaşanan gelişmeler üzerine iç piyasada da akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Son olarak İstanbul Avrupa yakasında 30 Temmuz 2024 akaryakıt (benzin) fiyatı 44,97 TL ve Motorin (mazot) fiyatı 43,47 TL fiyatla satılıyor. Dövizdeki stabil seyir de depolar için müjdeli haber beklentilerini yükseltti.