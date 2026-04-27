Petrol Piyasasında 'Hürmüz' Düğümü: 100 Dolar Sınırını Yeniden Aştı

Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintileri ve Washington-Tahran hattındaki sert restleşmelerle tansiyon yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 101 doları geçti.

Küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, petrol fiyatlarını ateşledi. İran’ın ABD’ye Pakistan aracılığıyla ilettiği 'kırmızı çizgiler' mektubu ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kısıtlamalarının kalıcı olacağına dair açıklamalar, piyasalarda arz korkusunu tetikledi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad’ın "Boğaz hiçbir koşulda eski haline dönmeyecek" çıkışı, fiyatlardaki yükselişin ana nedeni oldu.

TRUMP’TAN TEHDİT, CENTCOM’DAN ABLUKA

Sert söylemler petrolün ateşini düşürmüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olması durumunda ABD ve İsrail'in varlığının tehlikeye gireceğini belirterek sert bir uyarı yayınladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası kapsamında 37 geminin geri döndürüldüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin İslamabad’daki temasları sürse de, somut bir ateşkes belirsizliğini koruyor.

101 DOLARI GEÇTİ

Piyasada sabah saatleri itibarıyla oluşan fiyatlama şöyle:

  • Brent Petrol: 101,19 dolar (Günlük artış yüzde 2,1)
  • WTI (Batı Teksas): 96,18 dolar
  • Teknik Direnç: 102,42 dolar
  • Teknik Destek: 99,10 dolar
Kaynak: AA

