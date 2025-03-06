Petrol Ofisi'den Dev Adım! Tümden Satın Aldı
BP Petrolleri AŞ'nin tasfiyesiz infisah sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Petrol Ofisi Grubu, şirketin tüm hak ve yükümlülüklerini devraldı.
Kaynak: AA
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Şubat'ta tescil edilen birleşme kapsamında, BP Petrolleri AŞ'nin tüm varlıkları ve operasyonları resmen Petrol Ofisi çatısı altına geçti.
MARKA DÖNÜŞÜMÜ 2026'YA KADAR TAMAMLANACAK
BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibarıyla faaliyetlerine Petrol Ofisi’nin dağıtıcı lisansı altında devam etmeye başladı. Bu süreçte, BP ve Petrol Ofisi markalarıyla hizmet veren istasyonlardan akaryakıt alımı kesintisiz şekilde sürdürülecek. Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm sürecinin ise 1 Kasım 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor.
"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"
Birleşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, bu birleşmenin hem şirketleri hem de sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye genelindeki 9 terminalimizle sağladığımız güçlü tedarik ağı sayesinde, yaklaşık 2 bin 700 istasyonumuzla tüketicilerimize ve bayilerimize katma değer sunmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda, ülkemizin enerji güvenliği stratejilerine katkı sağlayacak projelerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve düzenleyici kurumlara teşekkür ediyorum."