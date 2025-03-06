Petrol Ofisi'den Dev Adım! Tümden Satın Aldı

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Birleşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, bu birleşmenin hem şirketleri hem de sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: