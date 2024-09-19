Petrol Devinden Çok Konuşulacak Hamle: 115 İstasyonunu Elden Çıkarıyor
Rekabet Kurulu, BP Petrolleri ve BP Turkey'nin tüm hisselerinin Petrol Ofisi tarafından devralınması işlemine koşullu olarak onay verdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Rekabet Kurulu tarafından verilen kararla birlikte, akaryakıt sektöründe oluşabilecek rekabet sorunlarının önüne geçmek amacıyla çeşitli taahhütler gündeme getirildi.
Kurul, akaryakıt sektöründeki rekabeti korumak amacıyla süreci detaylı şekilde inceledi. Akaryakıt temini, dağıtımı ve perakende satış alanlarında işlemin etkileri göz önünde bulundurularak, ilk defa coğrafi analiz yöntemi kullanıldı. Bu analiz, pazarın dinamiklerini daha iyi anlamak ve rekabet koşullarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.
115 İSTASYONU ELDEN ÇIKARIYOR
Petrol Ofisi, devralma işlemi sonrası rekabet endişelerini gidermek amacıyla belirli taahhütlerde bulundu. Bu kapsamda, şirket iki yıl içinde 115 akaryakıt istasyonunu elden çıkaracak ve bu süreç boyunca mevcut kiralama sözleşmelerini sonlandırmayacak. Kurul, bu taahhütlerin yerine getirilmesini altı aylık periyotlarla raporlanmasını talep ederek süreci yakından takip edecek.
İLK DEFA COĞRAFİ TESPİT YAPILDI
Kurul, ilk defa coğrafi bölge tespiti ve pazar analizlerinde farklı bir yöntem uyguladı. Yaklaşık 12.500 akaryakıt istasyonu ve 10.500 otogaz-LPG bayisinin koordinatları belirlenerek, satış verileri ve dağıtıcılar arasındaki mesafeler incelendi. Bu sayede, BP istasyonlarının diğer dağıtıcılarla rekabet durumu net bir şekilde ortaya kondu.
Kurulun verdiği bu koşullu izin, 12 Eylül 2024 tarihli karar ile onaylanmış olup, Petrol Ofisi'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde devralma işlemi tamamlanmış olacak.