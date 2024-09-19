Petrol Devinden Çok Konuşulacak Hamle: 115 İstasyonunu Elden Çıkarıyor

İLK DEFA COĞRAFİ TESPİT YAPILDI

Kurul, ilk defa coğrafi bölge tespiti ve pazar analizlerinde farklı bir yöntem uyguladı. Yaklaşık 12.500 akaryakıt istasyonu ve 10.500 otogaz-LPG bayisinin koordinatları belirlenerek, satış verileri ve dağıtıcılar arasındaki mesafeler incelendi. Bu sayede, BP istasyonlarının diğer dağıtıcılarla rekabet durumu net bir şekilde ortaya kondu.

Kurulun verdiği bu koşullu izin, 12 Eylül 2024 tarihli karar ile onaylanmış olup, Petrol Ofisi'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde devralma işlemi tamamlanmış olacak.