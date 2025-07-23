Petrol Devinden Türkiye Hamlesi: Tümden Elden Çıkaracak

Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgilere göre, SOCAR Türkiye, Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı konumundaki terminali ve ona bağlı bazı tesisleri elden çıkarmak üzere ön görüşmelere başladı. Henüz resmi bir alıcı ortaya çıkmasa da, şirketin liman işletmecisi Petlim Limancılık’taki tüm hisseleri kısa süre önce devralması, satış sürecinin ilk işareti olarak görülüyor. Ancak müzakerelerin ne zaman sonuçlanacağı henüz net değil.