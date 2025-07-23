Petrol Devinden Türkiye Hamlesi: Tümden Elden Çıkaracak
Enerji sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Azerbaycan devletine ait enerji devi SOCAR, Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olan Aliağa’daki konteyner limanı Socar Terminal’i satmaya hazırlanıyor. Sektör kulislerinde konuşulanlara göre bu adım, şirketin büyük ölçekli bir yatırım atağının finansmanını oluşturacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgilere göre, SOCAR Türkiye, Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı konumundaki terminali ve ona bağlı bazı tesisleri elden çıkarmak üzere ön görüşmelere başladı. Henüz resmi bir alıcı ortaya çıkmasa da, şirketin liman işletmecisi Petlim Limancılık’taki tüm hisseleri kısa süre önce devralması, satış sürecinin ilk işareti olarak görülüyor. Ancak müzakerelerin ne zaman sonuçlanacağı henüz net değil.
GÖZLER DEV PETROKİMYA YATIRIMINDA
SOCAR, bugüne dek Socar Terminal’e yaklaşık 420 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yıllık 1,5 milyon TEU kapasitesiyle çalışan liman, özellikle Ege'deki sanayi ve dış ticaret faaliyetleri açısından kritik bir noktada yer alıyor. Ancak şirketin son dönemde petrokimya sektörüne yönelmesi, limanın satış planlarını da beraberinde getirdi.
SOCAR VİTES YÜKSELTTİ
Azerbaycanlı enerji devi, Türkiye’de gerçekleştirmeyi hedeflediği yaklaşık 7 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırımı için kaynak arayışını sürdürüyor. Socar Terminal’in devri, bu büyüme hedefinin önemli bir ayağı olarak değerlendiriliyor.