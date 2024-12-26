Peteklerin İçi Sizi, Dışı Cebinizi Yakıyor! Doğal Gaz Faturanızı Yarıya Düşürecek Yöntem Ortaya Çıktı
Kış aylarında ısınma maliyetlerini düşürmek ve daha verimli bir ısınma sağlamak için kalorifer peteklerinin iç temizliği büyük önem taşıyor.
Peteklerin içinde biriken tortu ve kireç, hem ısınma performansını olumsuz etkiliyor hem de enerji tüketimini artırıyor. Zamanla peteklerin içinde biriken tortu ve kireç, suyun eşit şekilde dolaşmasını engelleyerek peteklerin bazı kısımlarının sıcak, diğer kısımlarının ise soğuk kalmasına neden oluyor. Bu durum, kombinizin daha fazla enerji harcamasına yol açıyor ve doğal gaz faturalarının kabarmasına sebep oluyor.
EŞİT ISI VE DAHA AZ ENERJİ İÇİN GEREKLİ
Petek temizliği sayesinde tüm petekler eşit şekilde ısınır ve kombiniz daha az enerjiyle maksimum performans sağlar. Ayrıca hem kombinin hem de peteklerin kullanım ömrü uzar.
PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
1. Profesyonel Destek Alın
Petek iç temizliği, özel ekipman ve kimyasallar gerektirir. Bu nedenle, profesyonel bir tesisatçıdan yardım almak en doğru tercihtir. Uzmanlar, ilaçlı su kullanarak peteğin içindeki tüm tortu ve kireci temizler.
2. Kombiyi Kapatmayı Unutmayın
Temizlik işlemine başlamadan önce kombiyi kapatmanız ve tesisattaki suyu boşaltmanız gereklidir. Bu adım, oluşabilecek kazaları önlemek için önem taşır.
3. Temizlik Sonrası Hava Alın
Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra peteklerde hava sıkışması yaşanabilir. Purjör anahtarıyla peteğin havasını alarak sistemin düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz.
4. Periyodik Temizlik Yapın
Kireçli su kullanılan bölgelerde petek temizliği yılda bir kez yapılmalı. Daha az kireçli bölgelerde ise bu işlem iki yılda bir tekrar edilebilir.
YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLIYOR
Petek temizliği sayesinde kombiniz daha az çalışarak aynı ısıyı sağlar. Bu durum, doğal gaz faturalarında %20-30 oranında tasarruf anlamına gelir.
TASARRUFU ARTIRMA YÖNTEMLERİ
Termostatlı Vanalar Kullanın: Odaların sıcaklığını kontrol altına alarak gereksiz enerji harcamalarının önüne geçebilirsiniz.
Kombi Bakımını Aksatmayın: Düzenli kombi bakımı, cihazın verimliliğini artırır ve enerji tüketimini azaltır.
Evinizi İzole Edin: Kapı ve pencere izolasyonlarına dikkat ederek ısı kaybını önleyin. Peteklerin önünün açık olmasına özen gösterin.