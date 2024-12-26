Peteklerin İçi Sizi, Dışı Cebinizi Yakıyor! Doğal Gaz Faturanızı Yarıya Düşürecek Yöntem Ortaya Çıktı

EŞİT ISI VE DAHA AZ ENERJİ İÇİN GEREKLİ

Petek temizliği sayesinde tüm petekler eşit şekilde ısınır ve kombiniz daha az enerjiyle maksimum performans sağlar. Ayrıca hem kombinin hem de peteklerin kullanım ömrü uzar.

PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

1. Profesyonel Destek Alın

Petek iç temizliği, özel ekipman ve kimyasallar gerektirir. Bu nedenle, profesyonel bir tesisatçıdan yardım almak en doğru tercihtir. Uzmanlar, ilaçlı su kullanarak peteğin içindeki tüm tortu ve kireci temizler.

2. Kombiyi Kapatmayı Unutmayın

Temizlik işlemine başlamadan önce kombiyi kapatmanız ve tesisattaki suyu boşaltmanız gereklidir. Bu adım, oluşabilecek kazaları önlemek için önem taşır.

3. Temizlik Sonrası Hava Alın

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra peteklerde hava sıkışması yaşanabilir. Purjör anahtarıyla peteğin havasını alarak sistemin düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz.