Peşinatsız, Kredisiz, Faizsiz... Nefesler Tutuldu! Ev Almak İsteyenler İçin Yarın Büyük Gün

PEŞİNAT YOK, KREDİ YOK, FAİZSİZ YOK!

Projenin en dikkat çeken yönü, herhangi bir peşinat, faiz ya da kredi şartı olmadan ev sahibi olma fırsatını sunması. Her konut belirli oranlarda paylara bölünerek sertifikalandırılacak. Vatandaşlar, bütçelerine uygun miktarda sertifika alarak hem projeye ortak olabilecek hem de gayrimenkulün değer artışından pay alabilecek. Üstelik bu sertifikalar, dileyen yatırımcılar için ikinci elde alınıp satılabilir hale gelecek. Böylece hem yatırım aracı hem de zamanla ev sahibi olma yolunda bir adım olarak değerlendirilebilecek.