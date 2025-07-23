Peşinatsız, Kredisiz, Faizsiz... Nefesler Tutuldu! Ev Almak İsteyenler İçin Yarın Büyük Gün
Ev sahibi olamayanlar için yeni umut kapısı aralanıyor! Gayrimenkul sertifikası sistemiyle küçük birikimlerle konut projelerine ortak olma dönemi başlıyor. Peşinatsız, kredisiz, faizsiz modelin detayları yarın açıklanacak.
Kaynak: İHA
Konut fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik umut verici bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul piyasasında ezber bozan yeni bir sistemi kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Küçük birikimlerle ev sahibi olma fırsatı sunacak proje, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantıyla duyurulacak.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İLE YENİ DÖNEM
Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilecek sistem, gayrimenkul sertifikaları yoluyla vatandaşlara konut projelerine ortak olma imkanı tanıyacak. Bu yeni modelle, artık bir evin tamamını satın almak zorunda kalmadan, küçük paylar şeklinde konut yatırımı yapılabilecek.
PEŞİNAT YOK, KREDİ YOK, FAİZSİZ YOK!
Projenin en dikkat çeken yönü, herhangi bir peşinat, faiz ya da kredi şartı olmadan ev sahibi olma fırsatını sunması. Her konut belirli oranlarda paylara bölünerek sertifikalandırılacak. Vatandaşlar, bütçelerine uygun miktarda sertifika alarak hem projeye ortak olabilecek hem de gayrimenkulün değer artışından pay alabilecek. Üstelik bu sertifikalar, dileyen yatırımcılar için ikinci elde alınıp satılabilir hale gelecek. Böylece hem yatırım aracı hem de zamanla ev sahibi olma yolunda bir adım olarak değerlendirilebilecek.
AMAÇ GÜVENLİ VE ERİŞİLEBİLİR KONUT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda konut krizine kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor. Daha önce sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle dar gelirli vatandaşlara destek olan Bakanlık, şimdi de bu yeni modelle ev alamayanlara alternatif bir çözüm sunmuş olacak.