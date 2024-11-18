Peş Peşe Zam Geldi: Fiyatı 80 Liradan 250 Liraya Fırladı

Eylül ve ekim aylarında 80 TL'ye kadar düşen palamut fiyatları, sezonun sonlanmasıyla birlikte hızla yükseldi. Şu anda 250 TL'yi aşan fiyatlarla satılan palamut, yerini daha uygun fiyatlı hamsilere bırakacak. Ancak balıkçılar, hamsi fiyatlarının aralık ayına kadar düşmeyeceğini tahmin ediyor.