Peş Peşe Zam Geldi: Fiyatı 80 Liradan 250 Liraya Fırladı
Sofralarımızı süsleyen ve fiyatlarıyla yüzleri güldüren palamutun, sezonun sonuna gelmesiyle birlikte fiyatı 80 liradan 250 liraya fırladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Palamutun bol olduğu bir sezon geçiren balıkçılar, bu durumun hamsi popülasyonunu olumsuz etkilediğini belirtiyor. Uzmanlara göre, yetişkin bir palamut ortalama 25 kilogram hamsi tüketiyor. Bu yılki rekor palamut sayısı, denizlerdeki hamsi miktarını ciddi şekilde azaltmış durumda.
Eylül ve ekim aylarında 80 TL'ye kadar düşen palamut fiyatları, sezonun sonlanmasıyla birlikte hızla yükseldi. Şu anda 250 TL'yi aşan fiyatlarla satılan palamut, yerini daha uygun fiyatlı hamsilere bırakacak. Ancak balıkçılar, hamsi fiyatlarının aralık ayına kadar düşmeyeceğini tahmin ediyor.
Palamutun aşırı çoğalması, deniz ekosistemindeki dengeyi bozduğu gibi, balıkçılık sektörünü de etkiledi. Hamsi gibi diğer balık türlerinin popülasyonunda azalmalara neden olan bu durum, uzun vadede balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.