Perşembe Günü İtibarıyla Geçerli: Otomobil Sahipleri İçin 15 Günlük Süre Kaldırıldı
Hem araç alacaklar hem de araç satacaklar için geri sayım başladı. Anayasa Mahkemesi, mevcut düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik 8 gün sonra yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA
Adana 4. Tüketici Mahkemesi, bir davada ele aldığı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesindeki bazı düzenlemeler için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) itiraz başvurusunda bulundu. Söz konusu düzenleme, trafik sigortasının araç satışından sonra 15 gün daha geçerli olmasını öngörüyordu. Mahkeme, aracını satan kişilerin mülkiyet hakkının sona ermesine rağmen bu süre boyunca sigorta yükümlülüklerinin devam etmesinin hukuki sorunlara yol açtığını belirtti.
5 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
AYM, itirazı değerlendirerek ilgili düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti ve iptal kararı verdi. Resmi Gazete’de 5 Mart’ta yayımlanan karar doğrultusunda, iptal hükmü 9 aylık geçiş süresinin ardından 5 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra araç alım-satım işlemlerinde trafik sigortasının 15 günlük geçerlilik süresi uygulanmayacak.
ESKİ SAHİPLER SORUMLULUK TAŞIMAYACAK
AYM’nin gerekçeli kararında, araç satışının ardından eski sahibin araç üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği vurgulandı. Bu nedenle, yeni araç sahibinin 15 günlük süre içinde sebep olduğu kazalarda, eski sahibin sorumlu tutulmasının hukuki açıdan ağır bir müdahale olduğu ifade edildi.
Kararda ayrıca, araç satışından sonra yeni sahibin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmasını zorunlu kılacak bir yasal düzenleme yapılmasının önünde anayasal bir engel bulunmadığı belirtildi. Eski araç sahiplerinin, kontrol ve denetim yetkisi bulunmayan kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulmasının zorunlu olmadığına dikkat çekildi.
MAHKEME SON KARARI VERDİ
Mahkeme, sigorta sözleşmesinin feshedilmediği durumlarda eski sahibin yeni işletenin verdiği zararlardan sorumlu tutulmasının gereksiz olduğunu belirtti. Fesih durumunda bile 15 günlük süre boyunca eski işletenin sorumluluğunun devam etmesini sağlayan bu düzenlemenin gereksiz bir yük getirdiği kanaatine varıldı.
Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:
"Aracın devri suretiyle araç üzerindeki her türlü kontrol ve denetim yetkisini yitirmiş bulunan sigortalının artık işleten sıfatı da kalmadığı halde sözleşmenin sigorta şirketince feshedilmemesi durumunda sözleşme süresince, sözleşmenin feshedilmesi halinde dahi fesih tarihinden itibaren 15 gün boyunca yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulabilmesine imkan tanıyan kuralların gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır."