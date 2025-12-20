Perakende Ticarette Ceza Tarifesi Değişti: İhlallere Milyonluk Yaptırım Geliyor

Perakende ticarette denetimler sıkılaşıyor. Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette ihlallere yönelik ceza tarifesini değiştirdi. 1 Ocak 2026’dan itibaren fahiş fiyat ve piyasa bozucu faaliyetlere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette belirlenen kurallara aykırı hareket eden işletmelere uygulanacak idari para cezalarını güncelledi. Cezalar, 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını düzenleyen tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

CEZALAR YENİDEN DEĞERLEME ORANIYLA ARTTI

Yapılan düzenleme kapsamında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan tüm idari para cezaları, yeniden değerleme oranına göre yeniden hesaplandı. Böylece ihlal durumlarında uygulanacak yaptırımlar önemli ölçüde yükseldi.

ZİNCİR MAĞAZA VE AVM’LERE YÜKSEK CEZA

Bakanlıkça alınan tedbirlere ve ikincil düzenlemelere uymayan alışveriş merkezleri, büyük ve zincir mağazalar ile üretici ve tedarikçilere her bir aykırılık için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Aynı yaptırımlar, taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı yapan işletmeler için de geçerli olacak.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR MERCEK ALTINDA

Haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, raf tahsisi, kampanyalı ve sürekli indirimli satışlar ile çalışma saatlerine ilişkin kurallara aykırı hareket edilmesi halinde ihlalin türüne göre 17 bin 988 lira ile 902 bin 256 lira arasında değişen tutarlarda ayrı ayrı para cezası kesilecek.

DENETİMLERDE BELGE VERMEYENE AĞIR YAPTIRIM

Denetimler sırasında defter, belge ve kayıtları ibraz etmeyen, eksik bilgi veren ya da denetim elemanlarının görevini yapmasını engelleyen işletmelere uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143 bin 102 lira, üst sınırı ise 715 bin 516 lira olarak belirlendi.

FAHİŞ FİYAT VE PİYASA BOZUCU FAALİYETLERE MİLYONLUK CEZA

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapması halinde 180 bin 617 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında idari para cezası uygulanacak.

Piyasada darlık yaratıcı, rekabeti bozucu ve tüketicinin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan işletmeler için ise ceza tutarları 1 milyon 806 bin 177 liradan başlayıp 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar çıkabilecek.

YILLIK CEZA ÜST SINIRLARI DA BELİRLENDİ

Yeni tebliğle birlikte, idari para cezalarının bir takvim yılı içinde uygulanabilecek toplam üst sınırları da yeniden düzenlendi. Buna göre yıllık ceza üst limiti;

  • Küçük ölçekli işletmeler için 36 milyon 123 bin 551 lira
  • Orta ölçekli işletmeler için 361 milyon 235 bin 514 lira
  • Büyük ölçekli işletmeler için 1 milyar 806 milyon 177 bin 570 lira oldu.
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı
