Pazartesiden İtibaren Geçerli olacak: Yüzde 100 Zam Geldi
Artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez zam yağmuru milyonlarca öğrenciyi vurdu. Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde fiyatı yüzde 100 arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan fiyatlar ve enflasyon, Türkiye'deki öğrencileri derinden etkiliyor. Gıda, kira ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların maliyetindeki artış, birçok üniversite öğrencisinin bütçesini olumsuz yönde etkiliyor.
Öğrenciler, burs ve kredi desteklerinin yetersiz kaldığını, ek iş bulmada zorluk çektiklerini belirtirken bu kez de gelen zam haberiyle yıkıldı. Yüzde 70'inin geçim sıkıntısı çektiği dönemde eğitim hayatlarına odaklanmakta zorlanan gençler, pazartesi gününden itibaren zamlı fiyattan etkilenecek.
Kaynak: Haber Merkezi