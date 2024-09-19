Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Kredi Kartlarında Yeni Dönem Başlıyor

İlk aşamada mevcut kredi kartı limitinin, aylık gelir tutarının 4 ile 8 katı oranında belirleneceği beklense de, enflasyonu baskılamak ve kartlı harcamaları düşürmek amacıyla bu oran beklenenin üzerinde düşüş gösterecek.



Mevcut yürürlükteki düzenlemeye göre bankalar, SGK ile eşzamanlı olarak kişinin gelir durumuna erişebilecek ve bir yıldan az süredir kullanılan kredi kartları için aylık gelirin 2 katı, bir yılın üzerindeki kartlar içinse aylık gelirin 4 katı oranında limit verilmesine izin verecek.