Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Kredi Kartlarında Yeni Dönem Başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankalara gönderdiği yeni talimatta kredi kartlarına yönelik atılacak kısıtlama adımlarını netleştirdi. BDDK'nın koordinasyonu ile bankalar tarafından uyulacak değişiklikler maddeleri belli olurken, söz konusu uygulamanın pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz haftalarda yapılan sunumda enflasyonla mücadele etmek için kredi kartlarına yönelik yeni kısıtlamalar getirileceğinin sinyallerini verirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile koordineli çalışarak kredi kartı limitlerinin yeniden düzenleneceğini belirtmişti.
KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE KADAR OLACAK?
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile birlikte yürütülen çalışmada yeni bir ekip oluşturulduğu öğrenilirken, bankalara anlık geri bildirimler yaparak müşterilerin kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemeler getirecek uygulamanın pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Bankalar tarafından müşterilere yönelik uyarı mesajları gönderilmeye başlanırken, bir süredir durma noktasına gelen limit artışlarının ardından pazartesi günü itibarıyla kredi kartı limitleri aşağı yönlü olarak güncellenecek. İşte yeni düzenlemede kullanıcılara sunulacak kredi kartı limitlerinin detayları...
AYLIK GELİRİN 2 İLE 4 KATI ORANINDA BELİRLENECEK
Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklikler, yalnızca yeni kredi kartı başvurusu yapanlarla sınırlı kalmayacak. Bankalar, geriye dönük yapacağı taramalarda halihazırda yüksek kredi kartı limitine sahip olan kullanıcılarının da kart limitlerini aşağı yönlü olacak şekilde güncelleyecek.
İlk aşamada mevcut kredi kartı limitinin, aylık gelir tutarının 4 ile 8 katı oranında belirleneceği beklense de, enflasyonu baskılamak ve kartlı harcamaları düşürmek amacıyla bu oran beklenenin üzerinde düşüş gösterecek.
Mevcut yürürlükteki düzenlemeye göre bankalar, SGK ile eşzamanlı olarak kişinin gelir durumuna erişebilecek ve bir yıldan az süredir kullanılan kredi kartları için aylık gelirin 2 katı, bir yılın üzerindeki kartlar içinse aylık gelirin 4 katı oranında limit verilmesine izin verecek.
Bireysel kredi kartlarının limiti, söz konusu sınırın üzerinde belirlenemeyecek. Düzenlemeye aykırı hareket eden bankalara BDDK tarafından yüklü para cezası kesileceği öğrenilirken, mevcut kredi kartı limitini kullanmış olan borçlu vatandaşlara ise kart borçlarını taksitlendirmeleri için ek seçenekler sunulacak.