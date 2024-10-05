Pazartesi İtibariyle Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Meclis'te Onaylandı
Meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Pazartesi günü itibariyle yüzde 30 zam geldi.
Kaynak: AA
Edirne Belediye Meclisi, Başkan Filiz Gencan Akın liderliğinde gerçekleştirdiği ekim ayı olağan toplantısında su fiyatlarına yüzde 30 zam yapılmasına karar verdi. Toplantı, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve 13 gündem maddesi ile 9 gündem dışı madde olmak üzere toplam 22 konu görüşüldü.
Su fiyatlarındaki artış, meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Akın, suyun dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, belediyenin gelirlerini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Bu zam kararı, yerel yönetimin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda alınan önlemler arasında yer alıyor.