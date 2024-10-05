Pazartesi İtibariyle Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Meclis'te Onaylandı

Edirne Belediye Meclisi, Başkan Filiz Gencan Akın liderliğinde gerçekleştirdiği ekim ayı olağan toplantısında su fiyatlarına yüzde 30 zam yapılmasına karar verdi. Toplantı, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve 13 gündem maddesi ile 9 gündem dışı madde olmak üzere toplam 22 konu görüşüldü.