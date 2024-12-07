Pazartesi İtibarıyla Yürürlüğe Girecek: Toplu Taşımada Yeni Dönem
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yeni dönem için düğmeye bastı. 9 Aralık Pazartesi günü itibariyle iki yeni dolmuş hattı hizmete girecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilere müjdeli bir haber verdi. 9 Aralık Pazartesi itibarıyla iki yeni dolmuş hattı hizmete girecek. Bu yeni hatlarla birlikte, özellikle yoğun bölgelerdeki ulaşım sorunu büyük ölçüde çözülecek ve vatandaşlar daha rahat bir ulaşım deneyimi yaşayacak.
İşte yeni hatların güzergahları:
Sokullu - Bentderesi - Ulus Hattı: Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nden başlayıp, şehir merkezindeki önemli noktalardan geçen bu hat, Ulus'ta son bulacak. Bu hat, özellikle şehir içi ulaşımında önemli bir kolaylık sağlayacak.
Kızılay - Koru Metro - Alacaatlı Mahallesi Hattı: Kızılay'dan başlayıp Koru Metro üzerinden Alacaatlı Mahallesi'ne kadar uzanan bu hat, başkentin yoğun bölgeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak.
YENİ HATLAR DA GELECEK
Daha önce toplu taşımaya ulaşımı zor olan bölgeler, yeni hatlarla birlikte ulaşım ağına dahil edilecek. Mevcut hatlardaki yükün azalmasıyla birlikte, toplu taşıma araçları daha rahat ve konforlu hale gelecek. Yeni hatlar sayesinde yolcular, daha kısa sürede istedikleri noktalara ulaşabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yeni hatların ardından da vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek yeni hatlar açmaya devam edecek. Böylece, başkentin tüm bölgelerinde toplu taşıma hizmetleri daha da iyileştirilecek.