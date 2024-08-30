Pazartesi İtibarıyla Yürürlüğe Girecek: ATM'lerden Para Çekenler İçin Yeni Dönem

Türkiye'deki mevcut enflasyon, çok sayıda bankanın uygulamalarında değişikliğe neden oldu.



Bankalar, artan enflasyona karşın müşterilerinin nakit taleplerini karşılamakta güçlük yaşarken, bu durumun önüne geçebilmek ve banka veznelerinde sıra oluşmasına engellemek amacıyla ATM'lerden yapılacak günlük para çekme işlemlerinin limitleri yukarı çekilmişti.



Çok sayıda özel banka, günlük para çekme limitini 10 bin TL ile 15 bin TL arasına sabitlerken, Kurban Bayramı sonrasında alınan karar ile QR kod ile yapılacak işlemlerdeki limitler artırılmıştı. Ancak bu uygulamanın beklenen etkiyi vermemesi, günlük limitin üzerinde nakit çekim gerçekleştiren müşterilerden yüksek oranlarda komisyon kesilmesi, Eylül ayı itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmesini zorunlu kıldı.



ATM'LERDEN PARA ÇEKİM LİMİTİ DEĞİŞİYOR



Bankacılık sektöründen alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir süre daha yeni banknot basımına kapıyı kapatmış olması, bankaların 2 Eylül tarihi itibarıyla para çekim limitlerinde değişikliğe gitmesine neden olacak.



Birçok banka, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesine kısıtlama getirirken, ATM'lerde yürürlüğe sokulacak yeni limitler şu şekilde...