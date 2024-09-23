Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek
Türkiye'nin sayılı kamu bankası müşterilerine toplamda 7.500 TL'ye kadar para iadesi yapacağını açıkladı.
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank, eylül ayı boyunca müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, en son başlattığı kampanya ile katılan müşterilerine toplamda 7.500 TL'ye kadar para iadesi yapacağını duyurdu.
Bu kampanya kapsamında, VakıfBank Worldcard ile 30 Eylül’e kadar pazaramatatil.com üzerinden yapılacak otel ve konaklama harcamalarına özel avantajlar sunuluyor.
Tek seferde 10.000 TL ve üzeri harcama yapanlara 1.000 TL, 30.000 TL ve üzeri harcama yapanlara 3.000 TL, 50.000 TL ve üzeri harcama yapanlara 5.000 TL, 100.000 TL ve üzeri harcama yapanlara ise 7.500 TL ekstre indirimi hediye edilecek.
Ayrıca, yurt içindeki otel ve konaklama işlemlerinde vade farksız 6 taksit seçeneğinden de yararlanılabilecek. Ancak, taksit işlemi sadece işlem anında gerçekleştirilebilecek; sonradan bir taksitlendirme işlemi yapılması mümkün olmayacak.
Uçak bileti alımları ve araç kiralama hizmetleri, bu kampanya kapsamına dahil değildir. Kampanyaya katılım, yalnızca VakıfBank Mobil uygulamasındaki “Cepte Kazan” bölümünden “Hemen Katıl” butonuna tıklanarak sağlanabilir.
SON TARİH 30 EYLÜL
Katılımlar, 30 Eylül’e kadar, harcama öncesinde veya sonrasında gerçekleştirilebilir. Alışverişin VakıfBank POS cihazı üzerinden yapılması gerekmektedir. Kampanya şartlarını yerine getiren ilk alışverişten indirim kazanılacaktır. Her müşteri, kampanyadan en fazla 7.500 TL ekstre indirimi elde edebilir.
Kampanya, müşteri bazında geçerli olup, her müşteri yalnızca bir kez yararlanma hakkına sahiptir. Kazanılan ekstre indirimi, 10 Ekim tarihinde bireysel ve kullanıma açık kredi kartına aktarılacaktır.