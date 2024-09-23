Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek

Türkiye'nin sayılı kamu bankası müşterilerine toplamda 7.500 TL'ye kadar para iadesi yapacağını açıkladı.

Banka Bankacılık VakıfBank
Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank, eylül ayı boyunca müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, en son başlattığı kampanya ile katılan müşterilerine toplamda 7.500 TL'ye kadar para iadesi yapacağını duyurdu.

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Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek - Resim: 2

Bu kampanya kapsamında, VakıfBank Worldcard ile 30 Eylül’e kadar pazaramatatil.com üzerinden yapılacak otel ve konaklama harcamalarına özel avantajlar sunuluyor.

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Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek - Resim: 3

Tek seferde 10.000 TL ve üzeri harcama yapanlara 1.000 TL, 30.000 TL ve üzeri harcama yapanlara 3.000 TL, 50.000 TL ve üzeri harcama yapanlara 5.000 TL, 100.000 TL ve üzeri harcama yapanlara ise 7.500 TL ekstre indirimi hediye edilecek.

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Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek - Resim: 4

Ayrıca, yurt içindeki otel ve konaklama işlemlerinde vade farksız 6 taksit seçeneğinden de yararlanılabilecek. Ancak, taksit işlemi sadece işlem anında gerçekleştirilebilecek; sonradan bir taksitlendirme işlemi yapılması mümkün olmayacak.

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Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek - Resim: 5

Uçak bileti alımları ve araç kiralama hizmetleri, bu kampanya kapsamına dahil değildir. Kampanyaya katılım, yalnızca VakıfBank Mobil uygulamasındaki “Cepte Kazan” bölümünden “Hemen Katıl” butonuna tıklanarak sağlanabilir.

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Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek - Resim: 6

SON TARİH 30 EYLÜL

Katılımlar, 30 Eylül’e kadar, harcama öncesinde veya sonrasında gerçekleştirilebilir. Alışverişin VakıfBank POS cihazı üzerinden yapılması gerekmektedir. Kampanya şartlarını yerine getiren ilk alışverişten indirim kazanılacaktır. Her müşteri, kampanyadan en fazla 7.500 TL ekstre indirimi elde edebilir.

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Pazartesi İtibarıyla Sona Erecek: Kart Sahiplerine 7 bin 500 Lira İade Edilecek - Resim: 7

Kampanya, müşteri bazında geçerli olup, her müşteri yalnızca bir kez yararlanma hakkına sahiptir. Kazanılan ekstre indirimi, 10 Ekim tarihinde bireysel ve kullanıma açık kredi kartına aktarılacaktır.

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