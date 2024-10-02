Pazartesi Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi

Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hem Ankara hem de İstanbul’daki bayilere yeni zamlı fiyat listesini iletti. Yufka fiyatları yüzde 30 oranında bir zamlanacak. Ocak ayından bu yana 90 TL olan bir kilo yufka, önümüzdeki haftadan itibaren 120 TL’ye yükselecek.