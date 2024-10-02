Pazartesi Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi
Zam yağmuru devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren o ürünün fiyatı yüzde 30 birden zamlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek ve simit fiyatlarındaki artışın ardından, yufka fiyatlarına da zam geldi. Yufka üreticileri, un fiyatlarındaki yükseliş ve diğer üretim maliyetlerini gerekçe göstererek, kilo başına fiyatları artırma kararı aldı.
Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hem Ankara hem de İstanbul’daki bayilere yeni zamlı fiyat listesini iletti. Yufka fiyatları yüzde 30 oranında bir zamlanacak. Ocak ayından bu yana 90 TL olan bir kilo yufka, önümüzdeki haftadan itibaren 120 TL’ye yükselecek.
PAZARTESİ ZAMLI FİYATTAN SATILACAK
Bu değişiklik, iki büyük şehirde yufka fiyatlarının günlük satışında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış anlamına geliyor. Yeni fiyatlar, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Yufka fiyatlarındaki bu artış, tüketicilerin bütçelerini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.