Pazardan Zorla Aldığı Takı Servet Değerinde Çıktı: Fiyatı Altınla Yarışıyor
Antika pazarındaki takı tezgahından zorla satın aldığı bir zümrüt kolye, sahibine beklenmedik bir sürpriz yaptı. İlk bakışta sıradan görünen bu kolye, aslında değerli taş uzmanlarının dikkatini çekerek bir servet değerine ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok insan için antika dükkanları, gizemli hazinelerle dolu keşif alanlarıdır. Bu durum, bir alıcının yaşadığı olayla bir kez daha kanıtlandı. Küçük bir kasabada yer alan bir antika dükkanında rastgele seçtiği ham zümrüt kolyenin, aslında büyük bir değer taşıdığını öğrenmesi, herkesi şaşırttı.
Çok ucuza aldığı kolyenin fiyatının 8 bin lira ile 30 bin lira arasında farklılık gösterdiğini duyunca kulaklarına inanamadı. Uzmanlar, takı alırken dikkatli bir gözle incelenmesi gerektiğini belirtti.
UZMANLAR: SERVET HALİNE GELEBİLİR
Antika uzmanı ve değerli taş koleksiyoncuları, "Zümrüt gibi nadir ve değerli taşlar, özellikle ham haldeyken bile büyük bir potansiyel taşıyabilir. Zümrütlerin doğada sınırlı miktarda bulunması ve işçilik gerektiren bir taş olması, bu tür takıların değerini artırır.
Özellikle eski dönemlere ait ya da nadir bulunan taşlarla yapılmış takılar, zamanla değer kazanır. Bu tür bir kolye, uzman bir koleksiyoncu tarafından fark edilmesi halinde büyük bir servet haline gelebilir" dedi.