Pazardan Zorla Aldığı Takı Servet Değerinde Çıktı: Fiyatı Altınla Yarışıyor

UZMANLAR: SERVET HALİNE GELEBİLİR

Antika uzmanı ve değerli taş koleksiyoncuları, "Zümrüt gibi nadir ve değerli taşlar, özellikle ham haldeyken bile büyük bir potansiyel taşıyabilir. Zümrütlerin doğada sınırlı miktarda bulunması ve işçilik gerektiren bir taş olması, bu tür takıların değerini artırır.

Özellikle eski dönemlere ait ya da nadir bulunan taşlarla yapılmış takılar, zamanla değer kazanır. Bu tür bir kolye, uzman bir koleksiyoncu tarafından fark edilmesi halinde büyük bir servet haline gelebilir" dedi.