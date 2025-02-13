Pazardan 180 Liraya Aldığı Tabak Antika Çıktı! Fiyatı Tam 216 Bin Lira Oldu

DÜKKANDA TESADÜFİ KEŞİF

Carcerano, dükkanın içinde gözünden kaçmayan porselen tabağı, ilk bakışta sıradan bir ürün olarak görmüş olsa da, araştırmalarının ardından tepsinin değerinin çok daha yüksek olduğunu fark etti. O gün, 5 dolara aldığı tabağın aslında Çin antikası olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.