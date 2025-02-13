Pazardan 180 Liraya Aldığı Tabak Antika Çıktı! Fiyatı Tam 216 Bin Lira Oldu
İkinci el eşyacıdan 5 dolara aldığı antika Çin tepsisinin gerçek değerini araştıran John Carcerano, gözlerine inanamadı. Tepsi, şu anda yüksek bir değere sahip ve Carcerano, değerlendirmek amacıyla satmayı düşünüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
35 yıllık ikinci el eşya alıcısı olan Carcerano, tesadüfen girdiği bir dükkanın içinde yaptığı alışverişle büyük bir keşfe imza attı. 5 dolara aldığı porselen tabağın aslında 17. yüzyıla ait bir antika olduğunu öğrendi.
DÜKKANDA TESADÜFİ KEŞİF
Carcerano, dükkanın içinde gözünden kaçmayan porselen tabağı, ilk bakışta sıradan bir ürün olarak görmüş olsa da, araştırmalarının ardından tepsinin değerinin çok daha yüksek olduğunu fark etti. O gün, 5 dolara aldığı tabağın aslında Çin antikası olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.
"5 DOLARA ALDIĞIM TABAK, ÇİN ANTİKASI ÇIKTI"
Evinin rahatlığında araştırma yapan Carcerano, aynı tabağın müzayede satışlarında 4.400 dolara satıldığını öğrendi. "Beş dakika içinde elinde değerli bir şey olduğunu fark ettiğini" belirten Carcerano, bu porselen tabağın, son 50 yıl içinde müzayedeye çıkarılan sadece iki benzer örneğiyle dikkat çeken nadir bir parça olduğunu açıkladı.
DEĞERİ UZMANLAR TARAFINDAN ONAYLANDI
Yapılan araştırmalar ve uzman değerlendirmeleri, tabağın orijinalliğini doğruladı. Parçanın değeri 6.000 dolara kadar yükseldi ve nadir bulunmasıyla bu Çin porseleni antika pazarlarında önemli bir yer edinmeye başladı. Mükemmel korunmuş olması ve tarihi özelliği nedeniyle, bu tür Çin porselenleri oldukça değerli kabul ediliyor ve antika pazarlarında fiyatları hızla artabiliyor.