Pazarda Yeni Dönem: Bunları Yapana Ceza Kesilecek

GRAMAJ İÇİN TARTI ÖNLEMİ GETİRİLDİ

Konyaaltı ilçesindeki pazar yerlerinde, alışveriş yapanların ürünlerin gramajını tartarak kontrol edebileceği tartılar yerleştirildi. Müşteriler, satın aldıkları ürünlerin gramajından şüphelenmeleri durumunda tartıyı kullanarak ürünlerini tartıp, poşet ağırlığını kontrol edebiliyor. Eğer ürünün gramajı pazarcının belirttiği miktardan azsa, müşteri zabıtaya şikayette bulunabiliyor. Şikayet sonrası mağduriyet giderilirken, esnafa 2 bin 50 lira ceza kesiliyor.

PARA CEZASI VERİLİYOR

Zabıta ekipleri, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, etiket bulundurmama, tezgah sınırına uymama, rahatsız edici şekilde satış yapma, küsuratlı fiyatlandırma ve gramaj eksiklikleri gibi konularda kurallara aykırı davranışlarda bulunan pazarcılara çeşitli cezalar uygulanıyor. Özellikle, yüksek sesle satış yapan esnafa bin 295 lira ceza kesiliyor ve aynı kabahatten yıl içinde 3 kez ceza alan pazarcılara 3 hafta tezgah açmama cezası veriliyor.