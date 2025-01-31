Patates Gibi Ekerek Çoğalttı, Paraya Para Demiyor! Kilosu 50 TL’den Satılıyor: Şekeri ve İdrar Rahatsızlığını Söküp Atıyor

İlkbahar aylarında toprağa ekilen yer elması, patates gibi toprak altında gelişiyor. Kış mevsiminde hasat edilen bu besin, soğuk havayı yedikten sonra daha lezzetli hale geliyor. Pazarlarda kilosu 50 TL’den satılan yer elması, besleyici içeriğiyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Yer elmasının küçük olanları tohum olarak kullanılarak yeni sezonda tekrar ekilebiliyor. Üreticiler, yer elmasının zahmetsiz bir şekilde çoğaldığını ve ekstra gübreye gerek duymadan toprak altında kendiliğinden geliştiğini belirtiyor.