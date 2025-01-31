Patates Gibi Ekerek Çoğalttı, Paraya Para Demiyor! Kilosu 50 TL’den Satılıyor: Şekeri ve İdrar Rahatsızlığını Söküp Atıyor
Sivas’ta bir üretici, doğada kendiliğinden yetişen yer elmasını patates gibi tarlasında ekerek çoğaltmayı başardı. Kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biri olan yer elmasının kilosu 50 TL’den satılıyor. İdrar söktürücü özelliği olan yer elması, şeker hastalığını da söküp atıyor.,
Kaynak: İHA
İlkbahar aylarında toprağa ekilen yer elması, patates gibi toprak altında gelişiyor. Kış mevsiminde hasat edilen bu besin, soğuk havayı yedikten sonra daha lezzetli hale geliyor. Pazarlarda kilosu 50 TL’den satılan yer elması, besleyici içeriğiyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor.
Yer elmasının küçük olanları tohum olarak kullanılarak yeni sezonda tekrar ekilebiliyor. Üreticiler, yer elmasının zahmetsiz bir şekilde çoğaldığını ve ekstra gübreye gerek duymadan toprak altında kendiliğinden geliştiğini belirtiyor.
YER ELMASININ FAYDALARI NELERDİR?
İçeriğinde bol miktarda A ve B vitamini barındıran yer elması, doğal bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Özellikle şeker hastalarına önerilen bu besin, sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığını destekliyor. İşte yer elmasının bazı faydaları:
Kan şekerini dengeleme özelliği sayesinde diyabet hastaları için önerilen besinlerden biridir.
Lif açısından zengin yapısıyla sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık sorununu önler.
Cildin parlak ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar.
Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı vücudu korur.
Vücuttaki toksinlerin atılmasını destekler, idrar söktürür.
YER ELMASINA TALEP ARTIYOR
Özellikle kış aylarında pazarlarda sebze ve meyvelerden daha fazla talep gören yer elması, Sivas başta olmak üzere birçok şehirde tüketiliyor.