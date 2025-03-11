Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş
İhtiyaç kredisi faizleri aylık büyüme limitlerinin üzerinde artmaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaç kredisine talebi artarak devam ederken günce faiz oranları da belli oldu. Son veride 1,65 puanlık artış yaşanmasına rağmen Ocak ayından bu yana kredi faiz oranları 8 puan düşüş yaşadı.
Kaynak: Ekonomim
İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yüzde 3,41 ila yüzde 5,25 arasında seyretmesine rağmen vatandaşların krediye olan talebi devam ediyor. Aylık büyümede sınır yüzde 2 seviyesinde tutulmasına rağmen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinde 28 Şubat itibarıyla ihtiyaç kredileri 1,51 trilyon liraya ulaşarak son bir yılda yüzde 46,8 artış gösterdi.
Yılın ilk iki ayına bakıldığında da yüzde 6,23’lük bir artış söz konusu. Özellikle kamu bankalarının ihtiyaç kredilerindeki büyüme diğer bankalara göre çok daha yüksek oranda seyretti.
MART 2025 İHRİTAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM
Ekonomim’de yer alan haberde bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3,41 ile 5,25 arasında değişiyor. Bazı bankalar ise Mart ayında faiz oranlarını 0,2 puan yukarı çekti.
Merkez Bankası verilerine göre ise bir önceki haftaya göre yüzde 63,11 olan ihtiyaç kredisi faiz oranları 1,65 puan artarak yıllıkta yüzde 64,76 seviyesine yükseldi.
Ancak Aralık 2024’te başlayan politika faiz indirimleri aylık büyüme limitlerine rağmen ihtiyaç kredi faizine de yansıdı. Ocak ayına yüzde 72,5 ile giren ihtiyaç kredi faizleri 8 puana yakın gerileme gösterdi.