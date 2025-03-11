Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yüzde 3,41 ila yüzde 5,25 arasında seyretmesine rağmen vatandaşların krediye olan talebi devam ediyor. Aylık büyümede sınır yüzde 2 seviyesinde tutulmasına rağmen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinde 28 Şubat itibarıyla ihtiyaç kredileri 1,51 trilyon liraya ulaşarak son bir yılda yüzde 46,8 artış gösterdi.