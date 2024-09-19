Parasını Bankaya Yatıranlar Dikkat: Faizler 'Dip' Yapacak
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Politika faizinde bir düşüş ve artış beklenmezken, 2025’in ilk aylarında faiz indirimine başlaması bekleniyor. Bu beklenti bankacılık sektöründeki mevduat faizlerini de etkiledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu bugün toplanacak. Eylül ayı toplantısı sonrası politika faizi ile ilgili karar verecek olan kurulun, politika faizinde kısa vadede bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, ekonomistler ve sektör kaynakları, Merkez Bankası'nın en geç 2025'in ilk çeyreğinde faiz indirimi sürecine başlamasını öngörüyor.
Bankacılık sektörü, Merkez Bankası'nın faiz artırımları ve ekonomik koşullara bağlı olarak mevduat faizlerini yeniden şekillendirdi. Özellikle yılın ilk yarısında yüksek faiz oranlarıyla cazip hale gelen mevduat hesapları, ikinci yarıda faiz oranlarının düşmesiyle dikkat çekti. Haziran ayında yüzde 50'nin üzerinde faiz veren bankalar, ağustos itibarıyla 3 aydan uzun vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 32-38 aralığına indirdi.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte, bankalar da hem kredi hem de mevduat faizlerini artırmıştı. Bu, sabit getirili TL mevduatına olan ilgiyi artırdı ve toplam mevduatın yüzde 52'sini TL mevduatlar oluşturdu. Ancak temmuz ve ağustosta açıklanan enflasyon verileri, özellikle uzun vadeli mevduatlarda faiz oranlarının daha da düşmesine neden oldu.
Bankacılık sektörü kaynakları, Merkez Bankası'nın yıl sonunda veya 2025'in başında faiz indirimi döngüsüne başlamasını bekliyor. Yılın geri kalanında da faiz oranlarının kademeli olarak düşeceği ve uzun vadeli mevduatlarda daha düşük getirilerin görülebileceği öngörülüyor. Eylül ayında Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tutacağı tahmin ediliyor, ancak ilerleyen dönemlerde faiz indirimi bekleniyor.