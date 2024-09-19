Parasını Bankaya Yatıranlar Dikkat: Faizler 'Dip' Yapacak

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte, bankalar da hem kredi hem de mevduat faizlerini artırmıştı. Bu, sabit getirili TL mevduatına olan ilgiyi artırdı ve toplam mevduatın yüzde 52'sini TL mevduatlar oluşturdu. Ancak temmuz ve ağustosta açıklanan enflasyon verileri, özellikle uzun vadeli mevduatlarda faiz oranlarının daha da düşmesine neden oldu.