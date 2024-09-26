Parasını ATM’den Çeken Emekliler Dikkat! 24 Bin Liraya Yükseldi

Eylül ayında bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek, emekliler için sunulan ödemelerde yeni bir zirveye ulaştı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, promosyon fırsatlarını yakından takip ederken, bazı bankalar 24.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunmaya başladı. Ocak ayındaki maaş artışlarıyla birlikte, emekliler hangi bankanın en yüksek promosyonu verdiğini merak ediyor.

13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşı tutarına göre farklı promosyonlar sunuyor.

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere: 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere: 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri emeklilere: 15.000 TL

ZİRAAT BANKASI

SGK emeklilerine maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla almaları durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuluyor.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt eden SGK emeklileri, aşağıdaki tutarlarda promosyon alabiliyor:

10.000 TL - 14.999,99 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

Emekliler için sunulan promosyonlar, bankalar arasında farklılık gösteriyor ve güncellemelerle daha cazip hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi