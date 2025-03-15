'Paran Varsa Al' Dönemi! Esnaf Faturayı Vatandaşa Kesti: Kredi Kartı ile Ödemede POS Komisyonu Sorunu Büyüyor

Kredi kartı ile alışverişte yüksek komisyonlar eleştirilerin odağında. POS cihazı kullanımları bankaların yüksek komisyon oranları nedeniyle en çok vatandaşları zora sokuyor. Oranlar yüzde 4’ü buldu. Esnaf ise bu maliyetleri tüketiciye gizli zam olarak yansıtıyor.

MAĞAZALARDA ÇİFT ETİKET DÖNEMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki tavrı net olsa da birçok perakende işletmesi hala POS komisyonu ödememek için müşterilerine IBAN’a para gönderme ya da nakit ödeme konusunda dayatma yapıyor. Çoğu mağazada artık iki fiyat etiketi bulunuyor.

TAKSİTLER, PARA PUANLAR… VATANDAŞA BÜYÜK ZORLUK

Nefes’te yer alan haberde POS komisyonlarının yüksekliği nedeniyle birçok işletmenin taksitli satış yapmaktan da kaçtığı belirtildi. Bu durum yine en çok vatandaşı etkilerken bir yandan da kredi kartı ile yapılan harcamalar karşılığında kazanılan puanların kullanılmasına da engel oluyor. Ayrıca IBAN’lı ödemede ise vatandaşın hesabında yeterli para bulunması gerekiyor ki bu da her tüketici için mümkün olmuyor.

FİYATLAR ANINDA MÜŞTERİYE ZAM OLARAK YANSITILIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomist Erol Taşdelen, yüzde 4’leri bulan POS komisyon oranlarının hiç kuşkusuz müşteriye enflasyon olarak yansıdığını dile getirdi. “Yüzde 4 komisyon ödeyen bir sigara satıcısı yüzde 4.50 kâr marjı var ise peşin 1 sigaranın kârlılığını kazanabilmesi için 9 adet kart ile sigara satması gerekiyor” örneğini paylaşan Taşdelen, “Aynı POS cihazını birden fazla bankanın aynı anda kullanmasına rağmen esnaf 4 banka ile çalışıyorsa 4 banka da aynı cihaz için bakım ücreti, yazılım ücreti, ekstre gönderme ücreti, POS kayıp / hasar aksesuar ücreti, bakım ücreti, kota ücreti, paket ücreti adı altında komisyon dışında ek ücretler tahsil ediliyor” dedi.

Kaynak: Nefes