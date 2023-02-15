Para transferlerinde FAST limiti değişti! FAST limiti ne kadar oldu?
Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlem limiti yükseltildi. Para transferlerinde FAST limiti değişti! FAST limiti ne kadar, arttı mı? FAST nedir? İşte detaylar…
FAST işlem limiti arttı mı, ne kadar oldu? FAST ile para transferi nasıl yapılır? Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit yükseltildi.
FAST LİMİTİ NE KADAR? FAST LİMİTİ YÜKSELTİLDİ Mİ?
Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit 20 bin liraya yükseltildi.
FAST SİSTEMİ NEDİR?
"FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.
Yeni sistemle vatandaşlar, 7/24 EFT işlemi yapabilecek. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek.