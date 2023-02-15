Para transferlerinde FAST limiti değişti! FAST limiti ne kadar oldu?

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlem limiti yükseltildi. Para transferlerinde FAST limiti değişti! FAST limiti ne kadar, arttı mı? FAST nedir? İşte detaylar…

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Para transferlerinde FAST limiti değişti! FAST limiti ne kadar oldu? - Resim: 1

FAST işlem limiti arttı mı, ne kadar oldu? FAST ile para transferi nasıl yapılır? Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit yükseltildi.

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Para transferlerinde FAST limiti değişti! FAST limiti ne kadar oldu? - Resim: 2

FAST LİMİTİ NE KADAR? FAST LİMİTİ YÜKSELTİLDİ Mİ?

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit 20 bin liraya yükseltildi.

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Para transferlerinde FAST limiti değişti! FAST limiti ne kadar oldu? - Resim: 3

FAST SİSTEMİ NEDİR?

"FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

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Para transferlerinde FAST limiti değişti! FAST limiti ne kadar oldu? - Resim: 4

Yeni sistemle vatandaşlar, 7/24 EFT işlemi yapabilecek. Farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. 

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