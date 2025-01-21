Para Gönderen Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, ödemeler dünyasına teknolojik yenilikler sunan "Ödeme İste" hizmeti, sunduğu özelliklerle kullanıcılarına esnek ve kolay bir ödeme deneyimi sağlıyor. Daha önce bireysel kullanıcılar için geliştirilmiş olan bu sistem, artık kurumsal müşteriler ve ticari işlemler için de avantajlar sunuyor. "Ödeme İste", işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret ve yüz yüze alışverişlere kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor.