Para Gönderen Herkesi İlgilendiriyor! Sistem Tümden Değişti
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan dijital ödeme sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. Para gönderirken dikkat, sistem sil baştan değişti.
Kaynak: AA
Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, ödemeler dünyasına teknolojik yenilikler sunan "Ödeme İste" hizmeti, sunduğu özelliklerle kullanıcılarına esnek ve kolay bir ödeme deneyimi sağlıyor. Daha önce bireysel kullanıcılar için geliştirilmiş olan bu sistem, artık kurumsal müşteriler ve ticari işlemler için de avantajlar sunuyor. "Ödeme İste", işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret ve yüz yüze alışverişlere kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor.
1 MİLYON İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
22 Ocak 2024 tarihinde kullanıma sunulan "Ödeme İste", bugüne kadar yaklaşık 1 milyon işlemle kullanıcıların hayatını kolaylaştırdı. 285 bin kişi, bu hizmet aracılığıyla ödeme talebinde bulundu. Ödeme tutarları incelendiğinde taleplerin yüzde 32'sinin 0-500 TL aralığında olduğu görüldü. FAST işlem limiti olan 100 bin TL üzerindeki ödemeler ise havale yöntemiyle kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.
YENİ ÖZELLİKLERLE ESNEK ÖDEME İMKANI
Hizmete eklenen yeni özellikler, ödeme sürecini daha esnek hale getiriyor:
Erken Ödeme: Kullanıcılar, ödeme tarihinden önce ödeme yaparak borçlarını erken kapatabiliyor.
Kısmi Ödeme: Talep edilen tutarın tamamı yerine, kısmi ödemeler yapma imkanı sağlanıyor.
Ödeme Erteleme: Özellikle kurumsal müşteriler için ödemelerin ileri bir tarihe ertelenmesi mümkün hale geliyor. Bu özellik, ticari işlemlerde likidite yönetimine katkı sağlıyor.
HİZMETE NASIL ULAŞILIR?
Bireysel kullanıcılar, kullandıkları bankanın mobil uygulaması veya internet şubesine giriş yaparak FAST menüsünden "Ödeme İste" seçeneğine ulaşabiliyor. IBAN, karekod ya da Kolay Adres bilgisi ile ödeme talebi oluşturulabiliyor. Ödeme isteği, borçluya SMS veya anlık bildirim olarak iletiliyor ve ödeme, ilgili adımlar izlenerek tamamlanıyor.
Kurumsal ödemelerde de benzer adımlar izlenirken e-ticaret ve yüz yüze ödemelerde, üye iş yerlerine özel bir ara yüz (API) desteği sağlanıyor.
"Ödeme İste" hizmeti, sunduğu yeniliklerle dijital ödeme dünyasında kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı ve ödeme süreçlerini daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.