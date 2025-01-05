Para Cezalarında Yeni Sistem: Mirasçılar Artık Ödemeyecek

Para cezalarının tahsili konusunda önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilen para cezaları, artık "cezaların şahsiliği" ilkesi gereği mirasçılardan alınmayacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Para Cezalarında Yeni Sistem: Mirasçılar Artık Ödemeyecek - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, gümrük vergileri ve para cezalarının takip ve tahsilatına ilişkin düzenlemeler içeren yeni bir tebliğ yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bazı gümrük vergileri ve cezalarının tahsilat işlemlerine yönelik değişiklikler getirdi.

1 4
Para Cezalarında Yeni Sistem: Mirasçılar Artık Ödemeyecek - Resim: 2

PARA CEZALARI MİRASÇILARDAN ALINMAYACAK

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kabahatler Kanunu çerçevesinde mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına itiraz hakkı tanındı. Ancak yeni düzenlemeye göre, gümrük vergileri yükümlünün vefatı durumunda reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilmeye devam edecek.

Bununla birlikte, "cezaların şahsiliği" ilkesi gereğince, para cezaları mirasçılardan tahsil edilmeyecek.

2 4
Para Cezalarında Yeni Sistem: Mirasçılar Artık Ödemeyecek - Resim: 3

TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİLERİ BELİRLENDİ

Tecil ve taksitlendirme işlemleri konusunda yetki, gümrük müdürlükleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine verildi. Bu düzenleme ile tahsilat süreçlerinde yetkilendirme daha belirgin hale getirildi.

3 4
Para Cezalarında Yeni Sistem: Mirasçılar Artık Ödemeyecek - Resim: 4

Öte yandan, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları tarafından hazırlanan iki yeni tebliğ daha Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçileri ve Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ

Bu tebliğler ile kooperatiflerin işleyişine ve yöneticilerin görev tanımlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldı.

4 4