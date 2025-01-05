Para Cezalarında Yeni Sistem: Mirasçılar Artık Ödemeyecek

Öte yandan, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları tarafından hazırlanan iki yeni tebliğ daha Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçileri ve Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ

Bu tebliğler ile kooperatiflerin işleyişine ve yöneticilerin görev tanımlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldı.