Para Cezalarında Yeni Sistem: Mirasçılar Artık Ödemeyecek
Para cezalarının tahsili konusunda önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilen para cezaları, artık "cezaların şahsiliği" ilkesi gereği mirasçılardan alınmayacak.
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, gümrük vergileri ve para cezalarının takip ve tahsilatına ilişkin düzenlemeler içeren yeni bir tebliğ yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bazı gümrük vergileri ve cezalarının tahsilat işlemlerine yönelik değişiklikler getirdi.
PARA CEZALARI MİRASÇILARDAN ALINMAYACAK
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kabahatler Kanunu çerçevesinde mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına itiraz hakkı tanındı. Ancak yeni düzenlemeye göre, gümrük vergileri yükümlünün vefatı durumunda reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilmeye devam edecek.
Bununla birlikte, "cezaların şahsiliği" ilkesi gereğince, para cezaları mirasçılardan tahsil edilmeyecek.
TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİLERİ BELİRLENDİ
Tecil ve taksitlendirme işlemleri konusunda yetki, gümrük müdürlükleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine verildi. Bu düzenleme ile tahsilat süreçlerinde yetkilendirme daha belirgin hale getirildi.
Öte yandan, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları tarafından hazırlanan iki yeni tebliğ daha Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçileri ve Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ
Bu tebliğler ile kooperatiflerin işleyişine ve yöneticilerin görev tanımlarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldı.