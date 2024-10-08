Para Çekerken Dikkat! Kartınızı ATM’ye Sokmadan Önce Bu İşlemi Mutlaka Yapın

ATM’ler, günümüzde bankacılık işlemlerini hızla gerçekleştirmemizi sağlarken, aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle pandemi sonrası dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, dolandırıcılar ATM’leri hedef almaya başladı. Peki, ATM kullanıcıları nelere dikkat etmeli? İşte tüm ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Para Çekerken Dikkat! Kartınızı ATM’ye Sokmadan Önce Bu İşlemi Mutlaka Yapın - Resim: 1

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla günlük yaşamımız büyük ölçüde çevrimiçi platformlara taşındı. Artık birçok işlemi oturduğumuz yerden, zaman kısıtlaması olmadan yapabiliyoruz. Bu dönüşümün en belirgin örneklerinden biri bankacılık hizmetleri. Mobil bankacılık sayesinde fatura ödemekten para transferine kadar pek çok işlem, birkaç dokunuşla kolayca gerçekleştirilebiliyor ancak teknolojinin bu hızını herkes yakalayamıyor. Özellikle emekliler, mobil bankacılıkta zorluklar yaşayabiliyor ve bu yüzden işlemlerini ATM'ler aracılığıyla yapmayı tercih ediyorlar.

Son yıllarda ATM dolandırıcılıkları da artış göstermeye başladı. Dolandırıcılar, kart yuvasına yerleştirdikleri cihazlarla kart bilgilerini kopyalayabiliyor ve fark edilmeden kişisel bilgileri çalabiliyor. Bankalar bu tür risklerin önüne geçmek için "QR kod ile giriş" gibi güvenli alternatifler sunuyor. Ancak QR kod dolandırıcılığı da yaygınlaştığı için kullanıcılar, güvenlik konusunda daha fazla endişe duyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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