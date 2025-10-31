Papara'nın Faaliyet İzni İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, 21 Nisan 2016 tarihinde elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilen Papara’nın izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kararı doğrultusunda geri alındı.

Kararda, iptal kararının 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un ilgili hükümleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA