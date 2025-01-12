Palamut ve Hamsiden Sonra Tezgahın Yeni Sahibi Oldu: Kilosu 150 Liradan 70’e Düştü, Kapış Kapış Gidiyor!
Karadeniz’de balıkçılık sezonu bereketli geçerken, mezgit ve istavritin bol çıkması tezgahlara da yansıdı.
Kaynak: İHA
Hamsiden sonra en çok tercih edilen istavrit ve mezgitin kilosu 70 TL’den satışa sunuluyor. Tezgahların en uygun fiyatlı balıkları vatandaşlar tarafından ilk tercih edilenler arasında yer aldı.
1 Eylül’de başlayan balıkçılık sezonu, fırtınalı günler hariç oldukça verimli geçiyor. Tezgahlarda hamsi kilosu 150 TL’den satılmaya devam ederken, mezgit ve istavrit uygun fiyatlarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor.
Balıkçıların açıklamalarına göre, mezgit ve istavritteki bolluk nedeniyle fiyatlar, normalde 100-150 TL civarında olan seviyelerden 70 TL’ye kadar geriledi.
‘15 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK’
Balık satıcısı Onurcan Köse, bu yılki sezondan memnun olduklarını belirterek, “Fiyatlar çok uygun, bu aralar mezgit ve istavrit bolluğu var. Normalde istavritin kilosunu 100, mezgiti de 100-150 TL arası satıyorduk. Bolluk dolayasıyla ikisinde de fiyat düştü. Vatandaşlar da fiyattan memnun. Hamsiden sonra en çok mezgit ve istavrit satıyoruz. Bu bolluğun 15 Nisan’a kadar devam edeceğini düşünüyorum. Daha sonrasında av yasağı başlayacak ve 3 ay kafes balıkları tüketilecek” dedi.
TEZGAHLARDAKİ GÜNCEL FİYATLAR
Karadeniz tezgahlarında balık fiyatları bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ortalama şu şekilde:
Hamsi: 150 TL
Mezgit ve İstavrit: 70 TL
Barbun: 150 TL
Somon: 200 TL
Levrek ve Çipura: 300 TL
Zargana: 250 TL
Kalkan: 700 TL