Palamut ve Hamsiden Sonra Tezgahın Yeni Sahibi Oldu: Kilosu 150 Liradan 70’e Düştü, Kapış Kapış Gidiyor!

Karadeniz’de balıkçılık sezonu bereketli geçerken, mezgit ve istavritin bol çıkması tezgahlara da yansıdı.

Kaynak: İHA

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Palamut ve Hamsiden Sonra Tezgahın Yeni Sahibi Oldu: Kilosu 150 Liradan 70’e Düştü, Kapış Kapış Gidiyor! - Resim: 1

Hamsiden sonra en çok tercih edilen istavrit ve mezgitin kilosu 70 TL’den satışa sunuluyor. Tezgahların en uygun fiyatlı balıkları vatandaşlar tarafından ilk tercih edilenler arasında yer aldı.

1 Eylül’de başlayan balıkçılık sezonu, fırtınalı günler hariç oldukça verimli geçiyor. Tezgahlarda hamsi kilosu 150 TL’den satılmaya devam ederken, mezgit ve istavrit uygun fiyatlarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor.

Balıkçıların açıklamalarına göre, mezgit ve istavritteki bolluk nedeniyle fiyatlar, normalde 100-150 TL civarında olan seviyelerden 70 TL’ye kadar geriledi.

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Palamut ve Hamsiden Sonra Tezgahın Yeni Sahibi Oldu: Kilosu 150 Liradan 70’e Düştü, Kapış Kapış Gidiyor! - Resim: 2

‘15 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK’

Balık satıcısı Onurcan Köse, bu yılki sezondan memnun olduklarını belirterek, “Fiyatlar çok uygun, bu aralar mezgit ve istavrit bolluğu var. Normalde istavritin kilosunu 100, mezgiti de 100-150 TL arası satıyorduk. Bolluk dolayasıyla ikisinde de fiyat düştü. Vatandaşlar da fiyattan memnun. Hamsiden sonra en çok mezgit ve istavrit satıyoruz. Bu bolluğun 15 Nisan’a kadar devam edeceğini düşünüyorum. Daha sonrasında av yasağı başlayacak ve 3 ay kafes balıkları tüketilecek” dedi.

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Palamut ve Hamsiden Sonra Tezgahın Yeni Sahibi Oldu: Kilosu 150 Liradan 70’e Düştü, Kapış Kapış Gidiyor! - Resim: 3

TEZGAHLARDAKİ GÜNCEL FİYATLAR

Karadeniz tezgahlarında balık fiyatları bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ortalama şu şekilde:

Hamsi: 150 TL

Mezgit ve İstavrit: 70 TL

Barbun: 150 TL

Somon: 200 TL

Levrek ve Çipura: 300 TL

Zargana: 250 TL

Kalkan: 700 TL

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