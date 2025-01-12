Palamut ve Hamsiden Sonra Tezgahın Yeni Sahibi Oldu: Kilosu 150 Liradan 70’e Düştü, Kapış Kapış Gidiyor!

‘15 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK’

Balık satıcısı Onurcan Köse, bu yılki sezondan memnun olduklarını belirterek, “Fiyatlar çok uygun, bu aralar mezgit ve istavrit bolluğu var. Normalde istavritin kilosunu 100, mezgiti de 100-150 TL arası satıyorduk. Bolluk dolayasıyla ikisinde de fiyat düştü. Vatandaşlar da fiyattan memnun. Hamsiden sonra en çok mezgit ve istavrit satıyoruz. Bu bolluğun 15 Nisan’a kadar devam edeceğini düşünüyorum. Daha sonrasında av yasağı başlayacak ve 3 ay kafes balıkları tüketilecek” dedi.