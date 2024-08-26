Palamut Bereketiyle Geldi: Fiyatı Belli Oldu
Batı Karadeniz bölgesinde bu yıl yaşanan palamut bolluğu, hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi. Akçakoca'da tezgahlarda yerini alan palamutların fiyatı belli oldu.
Batı Karadeniz'in önemli sahil kasabalarından Akçakoca, bu sezon palamut bolluğuyla dikkat çekiyor. 1 Eylül'de başlayacak olan balık av sezonu öncesi denizlerdeki palamut yoğunluğu, balıkçılar için umut verici. Av sezonunun başlamasına günler kala, olta avcılığıyla yakalanan palamutlar şimdiden tezgahları doldurdu.
FİYATI BELLİ OLDU
Akçakoca’da uzun yıllardır balıkçılık yapan Necati Kar, palamutların küçük boylarının 75 TL, iri boylarının ise 100 TL'den satışa sunulduğunu belirtti. Kar, "Olta avcılığıyla yakaladığımız palamutları tezgahlara çıkardık. Vatandaşlar fiyatlardan memnun. Sezon başladığında palamut daha da bol olacak ve fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.
Palamut bolluğu, bölge halkını da sevindirdi. Balık sezonunun başlamasıyla birlikte daha da artması beklenen palamut miktarı, fiyatların düşeceğine dair umutları artırıyor. Vatandaşlar, fiyatların şu an için makul olduğunu dile getirirken, ilerleyen günlerde palamudun daha da bollaşmasıyla sofralarına daha uygun fiyatlarla balık koyabilecek olmanın sevincini yaşıyor.
PALAMUTUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Palamut balığı, hem lezzetiyle hem de sağlığa sunduğu sayısız faydayla sofralarda sıkça tercih edilen bir balık türüdür. Özellikle kış aylarında tüketilmesi tavsiye edilen palamut, vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok besin öğesini içerir ve çeşitli sağlık yararları sunar. İşte palamutun sağlık üzerindeki etkileri:
Palamut, düşük kalorili ve yüksek protein içeriğiyle dikkat çeker. Bu özellikleri, kilo kontrolünü kolaylaştırırken, kas gelişimini destekler ve vücut dokularının yenilenmesine katkı sağlar. Ayrıca, palamutun içerdiği sağlıklı yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve konsantrasyonu artırır. Özellikle selenyum açısından zengin olan palamut, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle bilinir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan palamut, kalp sağlığını koruma noktasında önemli bir rol oynar. Düzenli tüketimi, kolesterol seviyelerini dengeleyebilir ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sunabilir. Bunun yanı sıra, palamut vücudun ihtiyaç duyduğu B12 vitamini, A vitamini, D vitamini ve demir gibi hayati öneme sahip besinleri sağlar. Özellikle D vitamini içeriği sayesinde kemik sağlığını destekler ve kalsiyum ile fosforun emilimini artırır.
CİLT SAĞLIĞININA KATKI SAĞLAR
Cilt sağlığına katkıda bulunan palamut, E vitamini içeriği sayesinde cildi zararlı serbest radikallerden korur ve hücre yenilenmesini teşvik eder. Bu antioksidan özellikler, cildin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve daha genç bir görünüm kazandırabilir. Ayrıca, palamutun omega-3 yağ asitleri, saç köklerini güçlendirir, saç derisindeki kan dolaşımını artırır ve saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.
SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ETKİLİ
Palamut, saç dökülmesini önleyici etkisiyle de bilinir. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, saç tellerini güçlendirerek daha parlak ve canlı görünmelerini sağlar. Aynı zamanda, cildin nem dengesini korur ve kuru cilt problemlerini iyileştirici özellikler gösterir. Cilt hücrelerinin esnekliğini artırarak, akne ve sivilce gibi cilt sorunlarına karşı da koruyucu bir kalkan oluşturur.
Palamut, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek olarak sofralarda yerini alırken, sağlıklı bir yaşam için de önemli bir destek sunar. Bu nedenle, palamut tüketimi özellikle kış aylarında ihmal edilmemesi gereken bir alışkanlık olmalıdır.