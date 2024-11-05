Padişahların İçeceğiydi, Doğada Toplanması Yasaklandı: Kilosu 2 Bin TL'den Satılıyor

Kastamonu'da çocukluğunda annesiyle yaylalarda salep toplayan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru, bu merakını profesyonel bir işe dönüştürerek salep başladına başladı. Kendi imkanlarıyla bir araziye ektiği 200 kilogram salep soğanından 800 bin lira gelir elde eden Doğru, daha da genişleterek bu kazancı artırmayı hedefliyor.