Padişahların İçeceğiydi, Doğada Toplanması Yasaklandı: Kilosu 2 Bin TL'den Satılıyor
Çocukluğunda annesiyle yaylalarda salep toplayan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru, doğada toplanması yasaklanan salep bitkisini ekerek kilosunu 2 bin liradan satıyor.
Kaynak: İHA
Kastamonu'da çocukluğunda annesiyle yaylalarda salep toplayan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru, bu merakını profesyonel bir işe dönüştürerek salep başladına başladı. Kendi imkanlarıyla bir araziye ektiği 200 kilogram salep soğanından 800 bin lira gelir elde eden Doğru, daha da genişleterek bu kazancı artırmayı hedefliyor.
BU YIL 30 DEKARA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR
Tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve doğadan korunan yasaklı salep bitkisi, Kastamonu'da giderek daha fazla üretiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılında başlattığı “Doğadan Toplama Değil, Tarlada Salep Yetiştiriciliği” projesi kapsamında, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde yeni salep sahaları oluşturulmuş durumda. Hali hazırda 12 dekar alanda salep üretimi yapılırken, bu alanın yıl 30 dekara çıkarılması planlanıyor.
Çocukluktan gelen ilgiyi profesyonel bir işe dönüştüren Ferdi Doğru, Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Kayı köyünde ilk etapta 1 dönümlük bir alanda ekim yapmaya başladı. Zamanla 500 metrekareye çıkararak, gelecekte daha büyük alanlarda üretim yapmayı amaçladığını açıkladı.
“Yaylalarda annemle birlikte salepler ilgimi çekti, bu da ziraat mühendisliğine yönelmemde etkili oldu” diyen Doğru, “Kastamonu florasında 25-30 farklı tür salep orkidesi var ve bu çeşitlilik beni üretime yöneltti” dedi.
KAR MARJI YÜKSEK BİR ÜRÜN
Salep üretiminin kazanç potansiyelinden bahseden Doğru, “Bir dönümlük araziye 200 kilogram salep ekerek 800 bin lira gelir elde edebiliyoruz. Ekim, bakım ve işçilik zorlayıcı olsa da kar marjı yüksek bir ürün. Üretim miktarını artırarak iç pazardaki talebi karşılamak için devam ediyoruz” ifadesini kullandı.
PADİŞAH İÇECEĞİYDİ
Doğru ayrıca, Osmanlı döneminde de salebin padişah içecekleri olarak tüketildiğini ve salebin tarih boyunca önemli bir yere dikkat çekerek, Kastamonu'nun bu merkezi üretim ön plana çıkması için bölüme devam edeceğini belirtti.
SALEP TOPLAMAK NEDEN YASAK?
Nesli tehlike altında olan salep bitkisi, yalnızca 30 tür ile varlığını sürdürüyor. Türkiye'de belirli miktarda bulunan bu merkezde, Nesli Tehlikeli Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticarete İlişkin Sözleşme gereğince yasaklanmış durumda. Bu yasak, salep türlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sürdürülmesi amacıyla uygulanıyor.