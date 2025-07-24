Özgür Karabat'tan ÖTV Eleştirisi, 'Bu Artık Zorbalıktır'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gece yarısı alınan ÖTV artışı kararını sert bir dille eleştirdi. Karabat, Şimşek’in uyguladığı vergi politikalarının halka karşı sistematik bir baskıya dönüştüğünü vurgulayarak, “Bu artık ekonomik yönetim değil, doğrudan zorbalıktır” dedi.

‘RASYONEL ZEMİN SÖZLERİ GERİDE KALDI’

Şimşek’in, son iki yılda halka yalnızca ekonomik yük ve baskı getirdiğini söyleyen Karabat, “İnsanlar iyi bir arabaya binmesin, gezmesin, eğlenmesin, kaliteli zaman geçirmesin diye elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

'NEFES ALMAYA HENÜZ VERGİ YOK'

ÖTV başta olmak üzere birçok alanda artan vergileri eleştiren Karabat, “Köprüden geçtin, ücret öde. Geçmedin, garanti öde. Araba alırken vergi, benzin alırken vergi, satarken vergi, yolda giderken vergi, kaza yaparsan yine vergi. Nefes almaya henüz vergi konmadı ama onun da adı ‘karbon salımı’ diye dolanıyor ortalıkta” sözleriyle ekonomi yönetimini eleştirdi.

'BU DÜZENDE HESAP VERME YOK'

Karabat açıklamasında, vergi düzenlemelerinin halkın temel ihtiyaçlarını dahi karşılamasını zorlaştırdığını, ancak bu yüklerin 'bütçe disiplini' adı altında meşrulaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Vergi gelirlerinin adil paylaşılmadığını aktaran Karabat, “Toplumdan toplanan her kuruş yukarıda şatafatlı bir yaşamı, faiz lobilerini, ihale zenginlerini besliyor. Bu düzende hesap verme yok, sorgulama yok” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi