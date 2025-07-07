Özgür Erdursun'dan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiren Önemli Çağrı
Açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarında yapılan artış kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaşlara yansıtılan enflasyon farkının yeterli olmadığını belirterek emeklilere ek zam çağrısı yaptı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ait enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 16.881 TL oldu. Ancak Erdursun’a göre bu rakam, temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.
“ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI” UYARISI
Özgür Erdursun, yapılan artışa rağmen emekli maaşlarının asgari ücretin altında kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Gıda, kira, ulaşım ve enerji gibi temel harcama kalemlerinde yıllık fiyat artışlarının yüzde 70’i aştığını belirten Erdursun, özellikle büyükşehirlerde en düşük kira bedelinin bile 15.000 TL civarında olduğunu söyledi.
ALIM GÜCÜ GERİLEDİ, İYİLEŞTİRME ZORUNLU
Enflasyon farklarının, emeklilerin alım gücünü korumaya yetmediğini vurgulayan Erdursun, maaşlara yapılan mevcut artışların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Emeklilerin yaşam standartlarının korunabilmesi için enflasyon farkı dışında ek iyileştirme yapılmasının zorunlu hale geldiğini dile getirdi.
EK ZAM TALEBİ YİNE GÜNDEMDE
Sosyal güvenlik çevreleri ve emekli dernekleri, temmuz zammının ardından yeniden ek zam yapılması yönünde beklenti içinde. Özgür Erdursun da bu beklentiyi destekleyen uzmanlar arasında yer alıyor. Erdursun’a göre, emeklilerin refah düzeyini korumak için yalnızca yüzdelik artışlar değil, aynı zamanda taban maaşlara yönelik yapısal düzenlemelere de ihtiyaç var.