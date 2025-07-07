Özgür Erdursun'dan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiren Önemli Çağrı

2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ait enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 16.881 TL oldu. Ancak Erdursun’a göre bu rakam, temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.