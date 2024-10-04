Özgür Erdursun Uyardı! Emekli Olmadan Önce 2 Kere Düşünün, Mağdur Olursunuz

Memur ve emekliler, maaş zammını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkıyla alıyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, çalışan memurlar 3 aylık enflasyon farkını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde yer alan verilere göre, ağustos ayındaki enflasyon oranı %2,47 olarak belirlenmişti. Eylül verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarındaki 3 aylık enflasyon farkı netleşti.

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alırken, eylül sonu itibarıyla bu enflasyon farkı yüzde 8,92'yi geçmiş durumda. Ocak 2025'te memurlar yüzde 15’lik bir toplu sözleşme zammı alacak. Ancak kesin rakam, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenecek.

‘EMEKLİ OLMAK İÇİN İKİ KERE DÜŞÜNÜN’

Emekli ve memur maaşı tarafından bu gelişmeler yaşanırken, milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş almaya devam ediyor. Krizin derinleşmesinin yanı sıra ek gösterge, kademe, derece gibi unsurlar, memur emekli aylığının hesaplanmasında dikkate alınmıyor.

Özel sektör ve memur emeklisi çalışanları arasında karşılaştıran Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu duruma değinerek "1.10.2008'den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Erdursun, 1.10.2008'den sonra memur olanlar için emekli aylığı hesabı yapanlar için şu ifadelere yer verdi:

"- Çalışırken memur gibi maaş alır,

- Emekli aylıkları SSK'lı gibi hesaplanır,

- SSK'lı gibi aylığı hesaplanır ancak özel sektördeki gibi netten brütü hesaplanmaz,

- Özel sektörde net 51.300 TL alan kişinin brütü yaklaşık 68.000 TL'dir, kamuda 51.300 TL netin brütü 26.780 TL olarak değerlendirilir. Maaşının büyük kısmı ek ödeme olarak verilir, maaş hesabında ek ödeme dikkate alınmaz,

- Memur gibi ikramiyeleri hesaplanır, ek gösterge, kademe ve derece dikkate alınır,

- Çok düşük emekli aylığı alır. İkramiyesini memur gibi alır,

- Emekli zammı memura verilen zam oranında olur,

- 51.300 TL maaşla çalışırken emekli olduğunda 16-17 bin TL emekli aylığı alır. Özel sektörde bu tutarlardan çalışan 30-35 bin TL emekli aylığı alır,

- Emekli olduğunda, çalışırken aldığı ücretin yaklaşık 1/3'ünü alır,

- Ek gösterge-kademe-derece emekli aylığını hesabında işine yaramaz."

✍️1.10.2008'den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün!

◼️1.10.2008'den sonra memurlar:

✔️Çalışırken memur gibi maaş alır.

✔️Emekli aylıkları SSK'lı gibi hesaplanır.

✔️SSK'lı gibi aylığı hesaplanır ancak özel sektördeki gibi netten brütü hesaplanmaz.

✔️Özel… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) October 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem