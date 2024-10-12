Özgür Erdursun Canlı Yayında Bombayı Patlattı: Asgari Ücrette Tavan Rakam Ortaya Çıktı

'YÜZDE 30 ZAM MÜMKÜN DEĞİL'

Hükümetin enflasyon hedefleri ve ekonomik şartlarını göz önüne alarak değerlendirme yapan Erdursun, en iyi ihtimalle yüzde 25-30 arasında bir zam yapılacağını, bunun üstüne çıkılmasının zor olduğunu vurguladı. "Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret 20 bin 400 lira, yüzde 25 zamla 21 bin 250 lira, yüzde 30 zamla ise 22 bin 100 lira olur" diyerek olası zam oranlarını açıkladı.

'ÇOK DÜŞÜK BİR İHTİMAL'

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Erdursun, "Yapılacak zam ne kadar olursa olsun, çalışanları memnun etmeyecektir" şeklinde konuştu. Ayrıca, sendikaların şu an yüzde 25 zam talep ettiğini ancak hükümetin bu oranın bile üstüne çıkmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.