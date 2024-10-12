Özgür Erdursun Canlı Yayında Bombayı Patlattı: Asgari Ücrette Tavan Rakam Ortaya Çıktı
Asgari ücret zammına dair pek çok ihtimal değerlendirilirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete gelecek tavan zammı canlı yayında açıkladı.
Kaynak: SZCTv
Milyonlarca asgari ücretli, Temmuz ayını zamsız geçirirken Ocak ayında yapılacak asgari ücret artışı merakla bekleniyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuya ilişkin tahminlerini canlı yayında paylaştı. Erdursun, hükümetin asgari ücrete en fazla yüzde 25-30 oranında zam yapacağını düşündüğünü ifade etti.
'ASGARİ ÜCRET 22 BİN LİRA OLACAK'
Erdursun, uzun süredir asgari ücretin 22 bin lira seviyelerine çıkacağını öngördüğünü belirterek, "Çalışanlar arasında 30 bin lira beklentisi var, ancak bunun gerçekleşmesi için yüzde 70 zam yapılması gerekir. Bu gerçekçi değil ve çalışanlar için umut kırıcı olabilir" dedi.
'YÜZDE 30 ZAM MÜMKÜN DEĞİL'
Hükümetin enflasyon hedefleri ve ekonomik şartlarını göz önüne alarak değerlendirme yapan Erdursun, en iyi ihtimalle yüzde 25-30 arasında bir zam yapılacağını, bunun üstüne çıkılmasının zor olduğunu vurguladı. "Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret 20 bin 400 lira, yüzde 25 zamla 21 bin 250 lira, yüzde 30 zamla ise 22 bin 100 lira olur" diyerek olası zam oranlarını açıkladı.
'ÇOK DÜŞÜK BİR İHTİMAL'
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Erdursun, "Yapılacak zam ne kadar olursa olsun, çalışanları memnun etmeyecektir" şeklinde konuştu. Ayrıca, sendikaların şu an yüzde 25 zam talep ettiğini ancak hükümetin bu oranın bile üstüne çıkmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.