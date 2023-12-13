Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler"

Borsa İstanbul'da bugün yaşanan düşüşün ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Küçük yatırımcının içinden geçtiler" diye yazdı.

Borsa İstanbul Özgür Demirtaş
Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler" - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kaybederek 7.621,28 puana indi.

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Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler" - Resim: 2

Düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,57 puan azalışla 7.621,28 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.

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Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler" - Resim: 3

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

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Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler" - Resim: 4

Ekonomi alanında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

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Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler" - Resim: 5

Demirtaş, borsada küçük yatırımcının kayıplarına ilişkin ‘Borsa İstanbul’da küçük yatırımcının içinden geçtiler’ ifadelerini kullandı.

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Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler" - Resim: 6

İşte Demirtaş’ın paylaşımı:

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Özgür Demirtaş'tan çok konuşulacak borsa paylaşımı: "İçinden geçtiler" - Resim: 7
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