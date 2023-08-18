Özgür Demirtaş'ın 'akaryakıt zammı' yorumu gündem oldu: 'Ne olacağını sanıyorduk?'
Akaryakıta ürünlerine bir zam daha geldi. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da motorin 38 liranın üstüne çıkarken, benzin fiyatları da 38 liraya yaklaştı. Zamlarla ilgili ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve zamların sebebini açıkladı.
Akaryakıt ürünlerinde zam dalgası durmak bilmiyor. Benzin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam yapıldı.
Böylece benzinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4'e ulaştı. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaştı.
Ankara ve İzmir'de ise benzin litre fiyatı 38 lirayı aştı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.
Benzin zammıyla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama Profesör Doktor Özgür Demirtaş'tan geldi.
Demirtaş'ın akaryakıt zamlarını sebebiyle ilgili attığı tweet sosyal medyada çok konuşuldu.