Özgür Demirtaş sinirlendi: Evcil hayvanların bile anlayacağı basitlikte anlatıyorum
Tarihi zirve seviyelerinde bulunan döviz kurlarına ilişkin yaptığı değerlendirme ile gündem olan Özgür Demirtaş bu kez de gelen eleştirel yorumlar üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ilgiyle takip edilen finans profesörü Özgür Demirtaş bazı sosyal medya kullanıcılarına sert çıktı.
Yorumlarını herkesin anlayacağı şekilde ifade ettiğini belirten Demirtaş, bazı kişilerin "Bunu ben de biliyorum" gibi yorumlar yapması üzerine sinirlendi.
'BUNU BEN DE BİLİYORUM HAVASINA GİRİYORLAR'
Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ben halka açık yerlerde ( Sosyal medyam, Youtube Videolarım, Sunumlarım) EVCİL hayvanların bile anlayacağı basitlikte anlatıyorum. Bunu bilerek yapıyorum.
Ancak çok basite indirgeyip anlatınca, bu sefer bazıları ne var bunu ben de biliyorum havasına giriyor. Aferin sana! Sen de biliyorsun... Daha karmaşık şeyler duymak istiyorsan git akademik yayınlarımı oku..."