Özgür Demirtaş O Haberi Duyar Duymaz Paylaştı: ‘Türkiye Uyan Uyan Uyan…’

Türkiye’ye üçüncü kez Nobel’i getiren isim ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu oldu. Acemoğlu’nun Ekonomi Nobel Ödülü’nü alması Türkiye’de büyük bir sevinçle karşılanırken, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sevincini peş peşe yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

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Özgür Demirtaş O Haberi Duyar Duymaz Paylaştı: ‘Türkiye Uyan Uyan Uyan…’

2024 Nobel Ekonomi Ödülü ‘kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar verdi.

Diktatörlük ve Demokrasi, Ulusların Düşüşü, İktidar ve Teknoloji kitaplarıyla tanınan Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye'den Nobel'e değer görülen üçüncü isim oldu.

Özgür Demirtaş O Haberi Duyar Duymaz Paylaştı: ‘Türkiye Uyan Uyan Uyan…’ - Resim : 1

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: BÜYÜK OLAY

Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görülmesi Türkiye'de büyük sevinç yarattı. Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş Acemoğlu’nun Nobel almasının ardından paylaşığı mesajında, "Daron Acemoğlu… Müthiş bir gurur. Büyük olay” derken, “Prof. Dr. Daron Acemoğlu. Hepimizin gururu. Tüylerim diken diken” tweet’i attı.

Özgür Demirtaş mesajlarına şöyle devam etti:

"Türkiye uyan uyan uyan... Çok mutlu bir gün bugün. Prof. Dr. Daron Acemoğlu Nobel aldı... Çok ama Çok mutluyum."

Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahibi Daron Acemoğlu Oldu... Tüm Ülkeyi Gururlandıran Üçüncü Türk!Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahibi Daron Acemoğlu Oldu... Tüm Ülkeyi Gururlandıran Üçüncü Türk!Güncel

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