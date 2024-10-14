Özgür Demirtaş O Haberi Duyar Duymaz Paylaştı: ‘Türkiye Uyan Uyan Uyan…’

2024 Nobel Ekonomi Ödülü ‘kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar verdi.

Diktatörlük ve Demokrasi, Ulusların Düşüşü, İktidar ve Teknoloji kitaplarıyla tanınan Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye'den Nobel'e değer görülen üçüncü isim oldu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: BÜYÜK OLAY

Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görülmesi Türkiye'de büyük sevinç yarattı. Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş Acemoğlu’nun Nobel almasının ardından paylaşığı mesajında, "Daron Acemoğlu… Müthiş bir gurur. Büyük olay” derken, “Prof. Dr. Daron Acemoğlu. Hepimizin gururu. Tüylerim diken diken” tweet’i attı.

Özgür Demirtaş mesajlarına şöyle devam etti:

"Türkiye uyan uyan uyan... Çok mutlu bir gün bugün. Prof. Dr. Daron Acemoğlu Nobel aldı... Çok ama Çok mutluyum."