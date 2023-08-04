Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor!

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, dolarla ilgili ilk kez rakam vererek "o seviyeye gelmesi gerekiyor" dedi.

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Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor! - Resim: 1

Dolar kuru dün bankalararası piyasanın açılışında 27.49311 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro kuru ise 29,9952 ile gün için en yüksek seviyesini gördü.

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Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor! - Resim: 2

Türkiye’nin en ünlü ekonomistleri arasında yer alan Özgür Demirtaş, dolar kuru hakkında yaptığı analizlerde kur için rakam vermemesi ile dikkat çekiyordu.

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Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor! - Resim: 3

Seçimlerin ardından önce 23 ve ardından 27 lirayı da aşan dolar için yeni bir yorumda bulunan Demirtaş, bu kez herkesi şaşırtarak, dolar kurunun varacağı yeni rakamı duyurdu.

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Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor! - Resim: 4

İzmir’de öğrencilerle bir araya gelen Özgür Demirtaş, ‘ dolar kurunun yavaş yavaş artırılmasının doğru olmadığını, bu şartlarda yabancı yatırımcının ülkeye gelmeyeceği’ değerlendirilmesinde bulundu.

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