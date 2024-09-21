Özgür Demirtaş: "Felaket Yaşanacak"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın elektrik ve doğalgaz faturalarının gelire oranla düzenleneceğine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Demirtaş, söz konusu uygulamanın Türkiye'de vergi adaleti sağlanmadan uygulanamayacağını belirterek, "Duble haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş: "Felaket Yaşanacak" - Resim: 1

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ile dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son günlerde kamuoyu gündemini meşgul eden bir uygulamaya ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın doğalgaz ve elektrik faturalarının gelire oranla belirleneceğine yönelik açıklamalarına dikkat çeken Demirtaş, söz konusu çalışmayı "duble haksızlık" ifadeleriyle tanımlarken, Türkiye'de vergi adaleti sağlanmadan bu sisteme geçilmesinin çok ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

YENİ UYGULAMADA FATURALAR NASIL BELİRLENECEK

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada " Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu tüketim grubunun, tüketimin veya talebin fiyat esnekliği diye bir kavram vardır. Bu sizin gelir seviyenizle, konforunuzla, beklentinizle alakalı bir şey. Doğrusu böyle bir tüketim grubunun bu maliyetlere katlanabilmesinin uygun olduğunu, destek gruplarını daha rahatlatacağını söyleyebilirim.

Burada öngöremediğimiz şeyler olabilir. Kırsalda bir sayaçtan belki üç aile faydalanıyor. Baba ve iki oğlu aynı yerde oturuyor Netice itibariyle tüketimleri o rakamı geçmiş olur. Hassas süreçler olduğu için titiz çalışma yapmamız lazım. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz. İşin özünde maliyetine katlanabilecek grupların maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş, bu açıklamaların ardından yaptığı eleştiride, söz konusu uygulamanın neden mümkün olamayacağını açıkladı.

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